Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uçku, İstanbul Gama Art Gallery’deki sergisinde, içinde bulunduğumuz dünyanın getirdiği şehirleşme, yığınlar, yalnızlık ve hayatın çıkmazlarını soyut bir dille ele alıyor. Tuval üzerine karışık teknikler uygulayarak yaptığı çalışmalarını fotoğraf, kolaj ve mektuplar ile tamamlayan Uçku’nun sergisi, 15 Şubat’a kadar görülebilecek.