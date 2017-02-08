Uçku, İstanbul Gama Art Gallery’deki sergisinde, içinde bulunduğumuz dünyanın getirdiği şehirleşme, yığınlar, yalnızlık ve hayatın çıkmazlarını soyut bir dille ele alıyor. Tuval üzerine karışık teknikler uygulayarak yaptığı çalışmalarını fotoğraf, kolaj ve mektuplar ile tamamlayan Uçku’nun sergisi, 15 Şubat’a kadar görülebilecek.
Uçku’nun soyut “paradoksları”
08.02.2017 - 07:35 | Son Güncelleme: 08.02.2017 - 07:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ressam Melike Uçku’nun birbirinden renkli eserlerinin yer aldığı “Paradoks” adlı sergi sanatseverlerle buluşuyor.
Etiketler : Uçku’nun soyut “paradoksları”,
445081 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/445081.aspx
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