Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapımcı ve yönetmen Veysel Karani Önen, “Algının Kıyılarında Bir Gezinti“ başlıklı programda gençlerle buluştu. Önen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisinde tertiplenen faaliyette, sinemanın kanaatler üzerinde derin tesirleri olduğunu söyledi. Önen şöyle konuştu: Hollywood filmlerine bakın, bütün teröristler mutlaka Müslüman’dır. Bu büyük yalana dindarlar bile inanıyor artık. Size hepimizin ortak bir kanaatle sahip çıktığı bir mottoyu da hatırlatayım; “Çanakkale geçilmez!” Sorgulayalım lütfen, Çanakkale hakikaten geçilmedi mi? O hâlde üç yıl sonra İstanbul’u işgal eden İngilizler nereden geçip geldi? Çanakkale gerçekten bir zafer mi yoksa yüz binlerce vatan evladını yitirdiğimiz bir aydın soykırımı mı anlamamız lazım. Aklımızın bir köşesinde tutalım; yalın gerçekten ziyade, algıladıklarımız ve inandıklarımız bizi yönetiyor.

“KÖKSÜZ UCUBELER”

Coğrafyamızın değerlerine sadık sanatçılara ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Önen “Özgün sanat eserleri, ancak bilgiyi irfanla süsleyebilmiş sanatçıların, içinde yaşadığı cemiyeti iyi tanıması ile ortaya çıkabilir” dedi. Sanat adına ortaya dökülen işler için “köksüz ucubeler” tabirini kullanan yönetmen Önen “Kırsal kesimle alakalı hikâye anlatmak isteyen sinemacı dostların, Cihangir’deki dairelerinden çıkıp birkaç köyü ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. Zahmet olacak ama biraz tezek koklasalar, çapa nerede kullanılır, tarla nasıl bir yerdir, gözlemleyerek öğrenseler hiç fena olmaz” ifadelerini kullandı.