İzmir’deki Selçuk Yaşar Sanat Galerisi’nde açılan sergide, sanatçının 42 eseri görücüye çıkıyor. Sergiyle alakalı konuşan Ekşioğlu “Sanatçı, farklı duyguları ortaya çıkaran, üretim yapan ve yenilikleri takip eden insandır. ‘The New Yorker Dergisi’ için yaptığım çalışmalar bana çok şey kattı. Yurt dışına açılmamda destek oldu” ifadelerini kullandı. Ekşioğlu, resimlerinde kullandığı şemsiye temasının ise Ordu’nun yağmurlarından esinlenerek ortaya çıktığını söyledi. Prestijli Amerikan dergisi The New Yorker’a kapak tasarlayan 150 grafik sanatçısından biri olan Ekşioğlu’nun eserleri, 25 Şubat 2017 tarihine kadar görülebilecek.
Doğan Ekşioğlu’nun “aklından geçenler”
08.02.2017 - 07:36 | Son Güncelleme: 08.02.2017 - 07:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mizahi çizimleriyle tanınan dünyaca meşhur grafik sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu, yeni sergisi ‘Aklımdan Geçenler’le sanatseverlerin karşısına çıktı.
Etiketler : Doğan Ekşioğlu,
445083 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/445083.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER