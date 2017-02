Türkiye Gazetesi

İzmir’deki Selçuk Yaşar Sanat Galerisi’nde açılan sergide, sanatçının 42 eseri görücüye çıkıyor. Sergiyle alakalı konuşan Ekşioğlu “Sanatçı, farklı duyguları ortaya çıkaran, üretim yapan ve yenilikleri takip eden insandır. ‘The New Yorker Dergisi’ için yaptığım çalışmalar bana çok şey kattı. Yurt dışına açılmamda destek oldu” ifadelerini kullandı. Ekşioğlu, resimlerinde kullandığı şemsiye temasının ise Ordu’nun yağmurlarından esinlenerek ortaya çıktığını söyledi. Prestijli Amerikan dergisi The New Yorker’a kapak tasarlayan 150 grafik sanatçısından biri olan Ekşioğlu’nun eserleri, 25 Şubat 2017 tarihine kadar görülebilecek.