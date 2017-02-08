Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Mescid-i Aksa'yı ziyaret ederek ikindi ve akşam namazlarını burada kıldı. Kudüs'teki İslami Vakıflar Genel Müdürü Şeyh Azzam Hatip ve Mescid-i Aksa Müdürü Ömer Kisvani'nin Aksa'ya açılan Aslanlı Kapı'da karşıladığı Avcı, yetkililerden Harem-i Şerif hakkında bilgi aldı. Aksa avlusundaki Kıble Mescid-i, Kubbetüs Sahra ve diğer mekanları gezen Avcı, burada basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Filistin ziyaretinin en önemli ve en anlamlı aşamalarından birini gerçekleştirmekte olduklarını belirten Avcı, Mescid-i Aksa'nın İslam'ın ilk kıblesi olduğunu ve Müslümanlar için büyük ehemmiyeti bulunduğunu söyledi.

Bakan Avcı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) ilgili kararlarını da hatırlatarak "Aksa'nın bütünlüğünün ve kutsiyetinin zedelenmemesi" uyarısında bulundu.

"Mescid-i Aksa, Harem-i Şerif bir bütündür"

Avcı, "Burayla ilgili UNESCO’nun gerek yürütme kurulu olarak gerek Dünya Miras Komitesi olarak aldığı kararlar ortadadır. En son geçen yıl UNESCO Yürütme Kurulunun aldığı kararda da belirtildiği gibi Mescid-i Aksa, Harem-i Şerif bir bütündür. Bütünlüğünü ve kutsiyetini zedeleyecek hiçbir çalışmaya izin verilmemesi gerekir. UNESCO’nun bu konuda sadece geçen yıl aldığı karar değil daha önce aldığı kararları da hep bu yöndedir. Dolayısıyla burası aynı zamanda dünya miras hazinesidir. Ona göre korunup kollanmalıdır." diye konuştu.

İslami Vakıflar Genel Müdürü Şeyh Hatip de "Harem-i Şerif’in içinden geçmiş olduğu böylesi zor bir süreçte üst düzey Müslüman bir yetkilinin yaptığı bu ziyaret çok büyük bir anlam taşıyor. Müslümanlar tarafından yapılan böylesi üst düzey ziyaretler Kudüs'e, Filistin halkına ve Aksa’ya çok büyük destek anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.