Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa’nın prestijli sinema organizasyonlarından Berlin Film Festivali (Berlinale) dün 67. defa sinemaseverlerle buluştu. Bu yıl ‘modern dünyanın gündelik kıyametleri’ temasıyla perde açan festival, Etienne Comar’ın sinemaya taşıdığı ‘Django’ filmiyle başladı.

Festivalde “Altın Ayı” ödülü için yarışacak 18 filmin 17’sinin dünya prömiyeri yapılacak. Organizasyon boyunca 72 ülkeden toplam 399 film gösterilecek. 67. Berlinale’de Türkiye’den de Ceylan Özgün Özçelik’in yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı “Kaygı” filmi panorama bölümünde sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Özçelik’in ilk uzun metrajlı filmi “Kaygı”, Berlinale’de en iyi ilk film ödülüne aday gösterildi. 50 bin avro para ödüllü bu kategoride 16 film yarışacak. Richard Gere, Catherine Deneuve, Penelope Cruz, Ethan Hawke gibi çok sayıda yıldız oyuncunun da katılacağı festivalde “Altın Ayı” ve “Gümüş Ayı” ödülleri 18 Şubat’ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.