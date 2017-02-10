Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyaca meşhur ressam Vincent van Gogh’un bir müddet önce İtalyan mafyasının elinden kurtarılan iki eseri, 3 hafta boyunca ele geçirildiği şehir olan Napoli’deki Capodimonte Müzesinde sergilenecek. ‘Scheveningen’de Deniz Manzarası’ ve ‘Neuenen Reform Kilisesi’nden Çıkan Cemaat’ isimli tablolar, 13 yıl önce Van Gogh Müzesinin çatısına tırmanan hırsızlar tarafından çalınmıştı. Hadiseden kısa bir müddet sonra hırsızlar yakalanmış fakat tabloların yerini söylememişlerdi. Kayıp tablolar, geçen yıl eylül ayında Napoli’deki bir uyuşturucu mafyasına yapılan baskında ele geçirildi. O eserler Amsterdam Vincent van Gogh Müzesine iade edilmeden Napoli’deki sanatseverlerle buluşacak. Amsterdam van Gogh Müzesi direktörü Axel Rüger “Bu sergiyle tabloların ele geçirilmesi hususunda bize yardım eden Napoli şehrine ve İtalya’ya teşekkürlerimizi sunmak istedik” diye konuştu.