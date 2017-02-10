Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan “15 Temmuz’da Türkiye’de Ne Oldu” sergisini açtı.

Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi'nin (YDSK) alt organı Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 5. toplantısı için Kiev'e gelen Çavuşoğlu, mevkidaşı Klimkin'le, ortak basın toplantısının ardından Ukrayna Dışişleri Bakanlığı salonunda açtıkları sergiyi birlikte gezdi.

Bakan Çavuşoğlu, 15 Temmuz'da yaşananların kronolojik olarak anlatıldığı AA'nın “Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi" kitabını dikkatlice inceleyen Klimkin'e, fotoğraflar hakkında bilgi verdi.

Fotoğrafları inceledikten sonra Çavuşoğlu yaptığı açıklamada AA’nın objektifinden FETÖ’nün darbe girişimini yansıtan serginin o gece yaşananları gözler önüne serdiğini dile getirdi.

FETÖ’nün darbe girişimi esnasında Ukrayna’nın Türkiye’ye güçlü destek verdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, “Ukrayna darbe girişiminden sonra gerek Cumhurbaşkanı (Petro Poroşenko) gerekse dostum Pavlo (Klimkin) Türkiye’ye gerçekten güçlü destek vermiştir. Darbeyi kınadılar ve Türkiye’de demokrasiye güçlü destek verdiler.” diye konuştu.

Ukrayna’daki FETÖ yapılanması ile mücadelede atılacak adımlar hususunda iki devlet arasında ortak çalışmaların sürdüğünü kaydeden Çavuşoğlu, "Ukrayna’da bulunan FETÖ bağlantılı kişi ve kuruluşlarla ilgili yapılabilecekleri görüştük" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Ama sadece biz siyasetçiler olarak görüşmüyoruz. İstihbaratlarımız, uzmanlarımız da yakın işbirliği içindeler. Kısa süre içerisinde Türkiye’den bir heyet gelerek tüm detaylı bilgileri Ukraynalı muhataplarıyla paylaşmışlardır. Biz de güncellenmiş bilgileri ve listeleri tabii ki bu ziyaret kapsamında paylaştık. Önümüzdeki süreçte bu işbirliği çerçevesinde elbette birlikte adımlar atacağız.”

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin de yaptığı değerlendirmede, serginin Dışişleri Bakanlığının sergi salonunda açılmasının önemli olduğunu vurgulayarak “Bu sergi, bize sadece bu olayı bir kez daha hatırlatmıyor, bizim Türk dostlarımıza desteğimizi de gösteriyor.” dedi.

Sergide, AA'nın “Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi" kitabı ile FETÖ'yü anlatan broşürler dağıtıldı.