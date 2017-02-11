Türkiye'de artan iş ve trafik kazalarına dikkat çekmek adına 2009 yılından bu yana araştırması devam etmektedir. Oyunun yazarı yönetmeni Zahrettin Çelik'in Sanat Danışmanlığını Zihni Göktay Şevket Çoruh, Vatan Şaşmaz gibi önemli isimlerin görev aldığı ve 81 ilde sahnelenmesi hedeflenen "Kazasız Kul Olmaz" adlı tiyatro oyunu Yılın İyilik Hareketi Reis Gıda‘ya layık gördü. Sanat yönetmeni Zahrettin ÇELİK tarafından Sn Mehmet Reis’e ödül takdim edildi.
İLKLERE İMZA ATMAK ÖNEMLİDİR
Ödülü Reis Gıda adına ;Yönetim Kurulu Başkanı Sn Mehmet Reis şu ifadeleri kullandı:
"Bu tarz projelerin yaygınlaşmasını ve toplumun trafik ve iş kazalarının azalması alakalı sorunlarını sahnede aktarılmasını çok önemsiyoruz. Ayrıca yönetim olarak, gerek okullar gerek sosyal farkındalık projeleri olsun. Elimizden geldiğince desteklemeye gayret ediyoruz. Aldığımız bir çok ödüller “Sosyal Sorumluluk” ilgilidir. İlklere imza atmanız çok zor ve anlamlı görüyoruz. Kazasız Kul Olmaz projesine, bir nebze de olsa, kazaların azalmasına vesile olabildiysek ne mutlu bize" dedi.
KAZALARDA AVRUPA’DA 1. SIRADAYIZ
Kazalarda dünya genelinde 3. Avrupa'da ise 1.sıradayız. Dünya genelinde sadece 1 yılda 1.6 Milyon insan hayatını kaybetmekte.
SEYİRCİLER EMNİYET KEMERİ TAKIYOR
Dünyada bir ilke imza attılar; Koltuklarda özel olarak emniyet kemeri tasarlandı. Anons geldikten sonra seyirciler emniyet kemerlerini takıyor ve kemer takılmadan oyun başlamıyor. Konukların çocuklarıyla ilk defa böyle yararlı bir etkinlikte bulunmalarından çok memnun olduklarını bu tarz projelerin çoğalmasını ifade ettiler.
Çelik ; "Bu projemizi bir çok kurum ve kuruluşlar farklı alanlarda desteklemektedir. Bunların arasında yer alan “Reis Gıda “Kazaların azalması için desteklerini esirgemediler. Kurum kuruluşların katkıları daha çok araştırma ve kazaların azalmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca diğer firmalara rol model olarak artı değer katacaktır.Dünya olarak iyi insanlara ihtiyacımız var.Çocuklarımıza mutlu ve yaşanacak bir dünya emanet etmek için birlikte ancak bunu başara biliriz.Biz İş sahalarında olsun,Kavşaklar,hastanelerde olsun. Araştırmalarımıza devam edeceğiz. Projeye desteklerinden ve sanata,sanatçıya değer verdiklerinden dolayı müteşekkiriz" dedi.
OYUN KÜNYE
Yazan ve Yöneten: Zahrettin Çelik
Sanat Danışmanı: - Zihni Göktay Şevket Çoruh Vatan Şaşmaz
PROJE DANIŞMANI
Serkan Turan Trn İlkyardım
Analitik Yaşam Grubu – Ali Yücel Güler
Motoplus
Mehmet Ali Nalbant
Av.Adnan TÜZÜN
Acil Tıp Teknisyenleri Derneği
Oyunun Kadrosu: 6 oyuncu - 2 teknik
Kostüm :Bisse
Türü: Trajikomik
İzleyici kitle: 7'den 70'
Ödül Tasarım : Gündoğdu Kristal
Basın Danışmanı : Hayriye Hande Şen