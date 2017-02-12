Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk ve İslam kültürünün geleneksel sanatlarını yaşatmak amacıyla faaliyet gösteren Adana Olgunlaşma Enstitüsünde eğitim gören kursiyerler tarafından, ahşap işlemeciliği ve oymacılığı, rölyef, kaat'ı, tezhip, resim, taş eskitme gibi tekniklerle "Adana" konulu tablolar yapıldı.

Çalışmada, Taşköprü, Büyüksaat, Ulu Cami, Varda Köprüsü, Sabancı Merkez Camisi, Küçüksaat, 5 Ocak Meydanı, eski Adana evleri gibi kentin tarihi ve simgesel özelliğe sahip mekanları işlendi.

Sanatla bir kez daha ölümsüzleştirilen tarihi mekanların yer aldığı tablolar, müzede ziyarete açıldı.

Enstitü Müdürü Meral Altınkaya, kurumlarının uzun yıllardır hizmet verdiğini, ağırlıklı olarak Çukurova temalı ürünler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Adana'daki tarihi eserleri, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarıyla işlediklerini vurgulayan Altınkaya, "Büyüksaat, Taşköprü, Sabancı Merkez Camisi, Varda Köprüsü gibi Adana'yı anlatan, simge haline gelmiş tarihi mekanları, değişik tekniklerle işleyip, duvar süslemeleri, panolar, takılar halinde halkımıza sunmaktayız." diye konuştu.

"Bu sanatların unutulmasını engellemeye çalışıyoruz"

Altınkaya, çalışmalarında ağırlıklı olarak rölyef tekniği kullandıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Kuyumculuk ve ahşap oyma atölyeleri başta olmak üzere, okul olarak rölyef, kaat'ı, resim gibi tekniklerle bu ürünleri yapıyoruz. Bizim misyonumuz, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını gün ışığına çıkarmak, modernize etmek ve gelecek nesillere aktarmak. Bu sanatların hem unutulmasını engellemeye çalışıyoruz hem de gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili değişik kurslarımız var. Öğrencilerimize eğitimler de veriyoruz. Yaptığımız eserleri sergilerle tanıtıyoruz."

Meral Altınkaya, Adana Olgunlaşma Enstitüsü müzesinin, vatandaşların ziyaretine de açık olduğunu kaydetti.