Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dedesinin anlattığı Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in hikayesi, Mimmy'e Türkiye hakkında kitap yazmaya neden olmuş.

Gençlik döneminde ise Osmanlı Devleti ve Türkiye hakkında okuduğu kitaplardan öğrendiği bilgilerle hayranlığı daha da artan Mimmy, içindeki o sevgiyi insanlara iletmek amacıyla kitap yazmaya başladı.

Küçük yaşta Padişah olup gençliğinde İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in kendisinin kahramanı olduğunu söyleyen Mimmy, "Ben küçükken 'Süpermen'i çok severdim. Ama dedem bana Fatih Sultan Mehmet'i anlatınca, inanamamıştım. Onun yaşındayken biz oyuncaklarla oynarken o koskocaman Osmanlı Devleti'nin başına geçmiş. En inanılmaz olanı ise İstanbul'un fethedilme hikayesi. Ondan sonra Fatih Sultan Mehmet ile ilgili kitaplar okumaya başladım. O benim kahramanım." dedi.

Türkiye kutlu bir ülke

Türkiye'yi misyonu ve tarihiyle kutsanmış bir ülke olarak gördüğünü söyleyen Mimmy, "35 ülke gezdim ancak sadece Türkiye'de inanılmaz duygular yaşadım ve sadece Türkiye'ye tekrar gitmeliyim hissi yaşadım. İstanbul'un doğası, tarihi ve Türk insanı tarif edilemez bir enerjiye sahip. Türkiye'nin elde ettiği zaferlerde Allah'ın yardımının olduğunu düşünüyorum. Mantıkla açıklanamayacak zaferlerle dolu bir tarihi var." dedi.

Kitabın 850 sayfaya ulaştığını belirten Mimmy, böyle güzel bir tarihi olan Türkiye ile dünyanın en kalabalık ülkesi olan Endonezya arasında köprü olmayı amaçladığını ifade etti.

Endonezya-Osmanlı ilişkileri

Endonezya tarihinde Osmanlı Devleti'nin Açe'ye yaptığı askeri yardımlar büyük önem arz ediyor. 1500'lü yıllarda Afrika'nın güneyinden dolaşarak Hindistan'a ve oradan da Endonezya'nın Sumatra Adası'na kadar gelerek burada bulunan Açe İslam Devleti'ne saldıran Portekizlilere karşı Açe Hükümdarı Alaaddin, Osmanlı'dan yardım istemiş, 1569 yılında Kurdoğlu Hayreddin Hızır Reis kumandasında 22 gemiden oluşan filo Açe Sultanlığına gönderilmişti.