Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihçi Sefa Özkaya ve tarihi mekanik sanatçısı Yücel Aşıkoğlu, Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı'nın desteğiyle Orta Çağ'daki savaşlar ve kuşatmalar ile İstanbul'un fethi sırasında kullanılan ilkel silah mancınığa yeniden hayat verdi.

Eski çağlarda, kale kuşatmalarında, ağır taş, gülle fırlatmakta kullanılan, bir ucunda kepçe, diğer ucunda ağırlık bulunan, kaldıraç temeline dayalı ilkel savaş aracı mancınık yeniden tasarlandı.

Tarihçi Özkaya ve mekanik sanatçısı Aşıkoğlu, tasarımlarını hayata geçirerek mancınığın birebir minyatürünü yaptı.

Sefa Özkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15. yüzyıla kadar kullanıldığı bilinen mancınıkla savaşlarda top ya da yanıcı madde atıldığını söyledi.

Mancınığın Avrupa'daki müzelerde sergilendiğini ancak Türkiye'de şimdiye kadar yapılmadığını belirten Özkaya, "Askeri tarih çalışmaları için mancınık çok önemli. Biz de Türkiye'de vatandaşlara mancınığı anlatmak ve tanıtmak amacıyla Yücel Aşıkoğlu ile yeniden yapmak istedik." dedi.

Özkaya, mancınığın İstanbul'un fethi esnasında kullanıldığını bildiklerini fakat Türkiye'de 550 yıldır mancınık inşa edilmediğini ifade ederek, şunları anlattı:

"Türkiye'de ilk defa 5,5 asır sonra yeniden mancınık inşa edildi. Bir ilki gerçekleştirdik. Bazı versiyonları vardı fakat onlar 'katapult' adı verilen basit bir kepçe mekanizmasıydı. Profesyonel değildi."

"Mancınık benzeri aletler uçak gemilerinde kullanılıyor"

Özkaya, mancınık benzeri silah aletlerinin 21. yüzyılda da kullanıldığını dile getirdi.

Bu aletin, ABD uçak gemilerinde, uçağı daha süratli çekmek ya da fırlatmak amacıyla katapult ismiyle kullanıldığını belirten Özkaya, "Mancınık önceden 50-60 kuruşluk gülleler atarken şimdilerde 120-130 milyon dolarlık F-35 uçaklarını fırlatıyor." diye konuştu.