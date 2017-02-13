Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yönetmen Ceylan Özgün Özçelik, 67. Berlin Film Festivali'nde (Berlinale), kapsamında düzenlenen basın toplantısında, bu filmin evde tek başına yaşayan bir kadınla ilgili olduğunu belirterek, "2011’de yeni eve taşınmıştım. Aşırı derece takıntılıydım. Sanki eve kötü bir şey olacak gibi hissediyordum. Kendimi eve kapatmaya başladım. İşimi evden yapmaya çalışıyordum. Daha sonra kendini eve kapatan bir kadının filmini yapma fikri doğdu." dedi.

Dünyada insanların birçok şeyi hatırlayamadığını belirten Özçelik, "Nihayetinde filmin hatırlamayla ilgili olmaması olanaksız bir hale geldi. Kendini eve kapatan kadın aslında bir şeyi hatırlamak, hafızasına sızan geçmişi bulmak, ortaya çıkarmak için kapatmıştı." şeklinde konuştu.

Geçmişte televizyonda haber kanallarında çalıştığını da anımsatan Özçelik, "Filme yüzde 10’unu koydum gördüğüm, yaşadığım şeylerin. Asıl senaryo başta daha fazla gerçek yaşadığım şeyleri veya arkadaşlarımın yaşadığı şeyleri içeriyordu ama daha sonra bana fazla gelmeye başladı." diye konuştu.

Berlinale'de bu yıl Türkiye’den gösterilen tek film olan "Kaygı" festivalde en iyi ilk film ödülüne aday gösterildi.

Filmin dünya prömiyeri bu akşam Zoo Palast sinemasında yapılacak.