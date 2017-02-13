“Kasdım Budur Şehre Varam, Feryâd ü Figan Koparam” adlı sergi, tasavvufî referanslarla ifade edilmiş bir kâinat tasavvurunu yansıtan eserlerden meydana geliyor. Türkeli’nin Mehmet Çebi Koleksiyonu’na giren 40 eserinin yer aldığı sergide, harikulade zenginlikteki estetik mazimiz ve bundan devşirilen çeşitli mimarî formlar, motifler ve harfler görücüye çıkıyor. Görünenin ardındaki görünmeyeni keşfetmeyi kendine gaye edinen sanatçının eserleri, 20 Şubat’a kadar ziyaret edilebilecek.
Tasavvufi semboller tuvale yansıdı
13.02.2017 - 07:19 | Son Güncelleme: 13.02.2017 - 07:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sanatçı Zeynep Aslı Türkeli’nin İstanbul’daki ilk şahsi sergisi, İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sanatseverlerle buluşuyor.
Etiketler : Zeynep Aslı Türkeli,
446572 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/446572.aspx
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