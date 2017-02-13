Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Kasdım Budur Şehre Varam, Feryâd ü Figan Koparam” adlı sergi, tasavvufî referanslarla ifade edilmiş bir kâinat tasavvurunu yansıtan eserlerden meydana geliyor. Türkeli’nin Mehmet Çebi Koleksiyonu’na giren 40 eserinin yer aldığı sergide, harikulade zenginlikteki estetik mazimiz ve bundan devşirilen çeşitli mimarî formlar, motifler ve harfler görücüye çıkıyor. Görünenin ardındaki görünmeyeni keşfetmeyi kendine gaye edinen sanatçının eserleri, 20 Şubat’a kadar ziyaret edilebilecek.