Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan’ın halk şairlerinden Bahtiyar Vahapzade, 1925 yılında Şeki’de hayata merhaba dedi. Küçük yaşta ailesiyle birlikte Bakü’ye göçen Vahapzade, mektep sıralarındayken yazmaya başladı. Azerbaycan’ın Sovyetler Birliği’ne bağlı olduğu yıllarda, hem akademisyenlik yaptı, hem de dokunaklı şiirler kaleme aldı. Fakat Komünist idare tarafından “milliyetçi” olmakla itham edilerek üniversiteden uzaklaştırıldı. Kendi tabiriyle “haksızlık önünde susup dinmeyen” biri olduğu için kalemiyle mücadelesini sürdürdü. Yazdığı vatan temalı şiirlerle “demir perdenin” yıkılmasında rol oynadı, memleketinin hürriyet sembollerinden oldu. 40’tan fazla şiir kitabı, piyes ve ilmî eserler kaleme alan Bahtiyar Vahapzade, takvimler 13 Şubat 2009’u gösterirken Bakü’de hayatını kaybetti.