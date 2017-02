Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "5. Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri"nin sonuçları, bu yıl her kesimin tepsini çekti. Törende konuşan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, bu yıl ödüller için yaklaşık 500 radyonun başvuru yaptığını söyledi.

Ancak "İyi Halk Müziği Radyosu" ödülünü alan Ekin Radyo yetkilisinin, "Biz başvuru yapmadık. Bu beklediğimiz bir ödül değildi" açıklaması, geceye damga vurdu.

Ekin Radyo'ya bu gecede ödül verilmesi herkes tarafından ''skandal karar'' olarak adlandırıldı.



Nilhan Osmanoğlu'na hakeret ederek ödül aldılar



II.Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu Nilhan Sultan'ın 'Yozgat dedemin toprağıdır' sözüne hakaret yağdıranların kampanyasını yürüten Yozgat FM'i bile bu sözlerinden sonra ödüllendirdiler.

İlker Saygı’da törenden sonra bu konu ile ilgili rahatsızlığını facebook sayfasından uzun bir yazı ile dile getirdi.

''Sizi arada darladığım Sihirli Mikrofon Ödül Töreni geride kaldı. Öncelikle aynı kategoride yarıştığım ve ödüle layık görülen Cem Arslan'ı ve En İyi Tematik Radyo dalında ödülü alan radyomuz, Radyo Trafik'i tebrik ediyorum. Tabii diğer tüm kazananları da..

Yalnız benim iki çift önemli lafım olacak; Yılın en iyi yerel radyosu kategorisinde Yozgat Fm ödül aldı. Temsilcileri yoktu gecede, alkışladık geçtik. Sonra yine törende anlaşıldı ki; Yozgat Fm bir sosyal medya fenomeninin millete verdiği gazla birinci olmuş. Trollük yapıp "arkadaşlar, bu radyoyu destekliyoruz yüklenin" demiş milyon küsür takipçisine anlayacağınız.

Sonra bu arkadaş sahneye davet edildi. Marifetmiş gibi bir de alkışlatıldı. Neden Yozgat Fm? diye sorulduğunda da "neden bilmiyorum, işte kendimi yakın hissediyorum galiba" gibi bi' şeyler geveledi. Bu arada radyonun twitter hesabı da sevinçten kına gecesine dönmüştü çoktan. Ben onlar adına utandım açıkçası. Ödülü radyoculuk başarımla değil de bu şekilde alacaksam oturur ağlarım lan bu ne sevinç ???? Diğer yerel radyoların suçu ne? Ayrıca belki hakkınla kazanacaktın eyyozgat efem!?

Neyse efendim... Benim derdim, mesleğimin bu şekilde oyuncak edilmesi ve basite alınmasıyla ilgili.

Şimdi! Radyoculuğu ciddiye almayanlar, Bu sosyal medya zırtapozu, takipçileri ve onu sahneye kadar çıkarıp "aferin yavrum ne de iyi yapmışsın" diyenler bilmeli ki;

Yereliyle, ulusalıyla..

•Biz bu işi çok ciddi bir emek harcayarak yürütüyoruz!

•Kişisel zevklerimizi, sosyal hayatımızı, hatta bazen ailemizi feda ederek mikrofon başına geçiyoruz!

•"Oh ne güzel valla, 2 saat konuşup gitmiyoruz!!"

•İnsanlara kendilerini iyi hissettirebilmek için her gün boğaz patlatıyoruz!

•Her türden insanla, her gün birebir muhatap oluyoruz!

•Darbede, depremde, bilimum olağanüstü hallerde evimize dahi gitmeyip yayınlarda sabahlıyoruz!

•Bazı içimiz kan ağlarken bile o mikrofonun başında dünyanın en mutlu insanıymış gibi yayınlar yapmak zorunda kalıyoruz!

•Sarfettiğimiz ve edeceğimiz her kelimenin yerini, yönünü düşünüyoruz!

•Her canlıya eşit mesafede saygı ve sevgiyle yaklaşıyoruz!

•Dışardan sanıldığı gibi bir elimiz yağda bir elimiz balda yaşamıyoruz!

•9 günlük resmi tatillerde 6 gün çalışıyoruz!

•Her gün üstüne koymak için var gücümüzle çabalıyoruz

Ve bazılarının fenomen olmak için 20 gün düşünüp yaptığı esprileri, çektikleri videoları biz her gün canlı yayınlarda anlık olarak çeviriyoruz.

Yani, kimse benim 18 yıldır aşkla ve yukarıda sırayla yazdığım şekilde yürüttüğüm mesleğimi bir geyik uğruna oyuncak edemez! Ya akıllı olacak internette boşbeleş işlerle belli seviyedeki insanları oyalamaya devam edeceksin ya da maçan yiyorsa geçeceksin her gün mikrofonun/kameranın karşısına beni utandıracaksın..

Saygılarımla''