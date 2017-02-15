Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kültür Sanat Vakfının (İKSV) “Kültür-Sanatta Katılımcı Yaklaşımlar” başlığıyla geçtiğimiz günlerde neşrettiği rapor, Türkiye’de kültür sanat faaliyetlerine katılımın ne kadar düşük olduğunu ortaya koydu. İKSV’nin bu çerçevedeki altıncı raporu olan çalışmada, GfK araştırma şirketinin anketleri ve İstanbul’daki kültür-sanat kurumlarından elde edilen verilen yer alıyor. Rapora göre, ülkemizde kültür-sanat faaliyetlerine iştirak en çok 18-24 yaş arasındaki, eğitim seviyesi ve geliri yüksek kişilerde görülüyor. Türkiye’de bilet satın alarak yılda bir veya daha çok kez etkinliğe katılanları nispeti yaklaşık %20. Ücretsiz olarak faaliyetlere katılanlarınki ise %10. Hiçbir faaliyete katılmayanların oranı da yaklaşık %70. Bu rakamlarla birlikte raporda şu ifadelere yer veriliyor: Türkiye’de toplumun kültür-sanat hayatına katılım ile yeni bilgi ve tecrübeler edinme konusunda sınırlı bir çaba içinde olduğunu gösteriyor. Bunu aşmanın, yolu yapısal değişikliklerden bireysel çabalara uzanan kapsamlı bir seferberliği gerektiriyor.

Raporda ayrıca sanat eğitiminin arttırılması, ücretsiz etkinliklerin özenli yapılması, kültürel etkinliklerin farklı bölgelere yayılması gibi tavsiyeler de mevcut.