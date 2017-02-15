Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk mektepte okurken şiirler yazmaya başladı, lisede de tiyatro oyunları kaleme aldı. Fakat yüksek tahsilini tıp üzerine yapıp, çeşitli yerlerde doktor olarak çalıştı. Daha sonra Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nde vazife aldı ve yazdığı oyunlarla dikkat çekti. 1971 yılında darbecilerin baskısı sonrasında yazmama kararı aldıysa da, bir müddet sonra bu kararından vazgeçti. Kırkı aşkın tiyatro eseri kaleme alan Asena’nın oyunları, yabancı dillere de çevrildi. Tiyatro eleştirmenlerince “Türk tiyatrosunun Shakespeare’i” olarak isimlendirilen yazar, 2001 yılında Ankara’da hayata gözlerini yumdu.