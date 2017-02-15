Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ’nin neşrettiği kitap, Osmanlı Devleti’nin kuruluş devrinden 1657 yılına kadarki tarihini, geniş bir şekilde okuyucuya sunuyor. İlk matbu nüshası 1854 yılında çıkan, 1989 yılında da Vahid Çabuk tarafından sadeleştirilerek 2 cilt halinde basılan eser, H. Halit Atlı tarafından gözden geçirilerek tek cilt hâlinde yeniden yayına hazırlandı. 17. asır tarihçilerinden olan Solakzade Mehmed Hemdemi Çelebi’nin eseri, ilk örnekleri 15. yüzyılda görülmeye başlayan Osmanlı kronikleri arasında mühim bir yere sahip olarak kabul ediliyor.