Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başarılı şarkıcı Rihanna’nın liste başarılarına yeni bir tane daha eklendi. Son çıkardığı ANTI isimli albümünde yer alan şarkılarıyla büyük bir başarı elde eden 28 yaşındaki yıldız tüm zamanların en fazla satış yapan solo sanatçısı oldu.

Şuana kadar çıkardığı 213.2 milyon albüm ve single satan Rihanna, efsanevi şarkıcı Elvis Presley’in 211.5 milyonluk rekorunu kırdı.

Son olarak Grammy Ödül törenine damga vuran Adele'in toplam albüm ve single satışı şimdilik 99.7 milyon. Beyonce ise 76.3 milyon ile onun arkasında yer alıyor.



Dünya çapında en çok albüm satan ilk 10 sanatçı ise şöyle:

Taylor Swift / 149.2 milyon (ABD)

Garth Brooks / 156 milyon (ABD)

Elton John / 167.4 milyon (Birleşik Krallık)

Madonna / 170 milyon (ABD)

Michael Jackson / 181.2 milyon

Elvis Presley / 211.5 milyon (ABD)

Rihanna / 213.2 milyon (Barbados)

The Beatles / 270 milyon (Birleşik Krallık)