Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugüne kadar gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerinde kokunun insan hayatındaki önemine dikkat çeken Froma F&F, Koruncuk Vakfı himayesindeki Koruncukköy Bolluca’daki Koruncuklar için düzenleyeceği bu etkinlikle pek çoğunun ileride keyifle hatırlayacağı bir etkinlik yapmaya hazırlanıyor. Çocukların hayal dünyalarının çocuk yaşta daha farklı ve cesur olduğuna dikkat çeken Froma F&F, Koruncuk Vakfı ile çıktıkları bu yolculukta onların hayal dünyalarına misafir olup ufak dokunuşlarla renk katmayı amaçlıyor. Bundan sonraki süreçte böyle önemli sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verecek olan Froma F&F, pek çok alanında yapacağı koku tasarımlarıyla da çalışmalarına devam edecek.

Froma F&F Hakkında

Esans- Aroma ve Uçucu Yağlar sektöründe 1996 yılından beri İstanbul’da faaliyet gösteren Froma F&F, yıllardır bu alanda yaptığı başarılı çalışmalarla sektörünün en güçlü firmaları arasında yer almaktadır. Gerek Türkiye’de gerekse, dünyanın pek çok ülkesinde bayi ve distribütörlük kanalıyla faaliyetlerini sürdürmeye devam eden Froma F&F, 20 yıldır 5 kıtada 52’den fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla hem dünyada hem de ülkemizde güvenilir ve bilinen firma olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Froma F&F ile ilgili son gelişmelere ve daha detaylı bilgiye ulaşmak için www.froma.com.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Koruncuk Vakfı Hakkında:

1979 yılında gönüllü kişiler tarafından kurulan Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk Vakfı),

her çocuğun şefkat, sevgi ve anlayış görme, yeterli beslenme ve sağlıklı bir ortamda yaşama, oyun ve eğlence olanaklarından yararlanma, çağdaş bir eğitim alma ve yeteneklerini geliştirme, kısaca insan haysiyetine yakışır bir şekilde yaşama hakkı olduğuna inanmaktadır. Amacı, kurup yaşattığı “Çocukköyleri” ile korunma ihtiyacı olan çocuklarımızı (Koruncukları), hazırladığı aile ortamıyla toplumda başarılı bireyler haline getirmek ve ülkemizde yaşanan bu soruna da çözüm sunarak örnek teşkil etmektir.

Detaylı bilgi için: www.koruncuk.org