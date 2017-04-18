Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gökmedrese'de devam eden restorasyon çalışmalarını inceleyen Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Burhan Ersoy, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tarihi eserleri yerinde görmek ve değerlendirecekleri gayrimenkuller ile ilgili yatırım projesi yapmak üzere Sivas'a geldiğini belirtti.

Sivas'taki Taşhan ve Subaşı Hanı gezdiğini, tarihi Gökmedrese'de ise incelemede bulunduğunu ifade eden Ersoy, "Gökmedrese'nin ihata duvarının kesim işlemlerini başlatacağız. Bunu da en kısa zamanda bitireceğiz. 2017 yılı sonunda Gökmedrese'nin kabasını bitirip ince işlerine gireceğiz." dedi.

Tarihi medresenin restorasyonunu en kısa zamanda tamamlamayı hedeflediklerini aktaran Ersoy, "Burayı Sivas halkının istifadesine sunacağız. Gökmedrese bizim için çok önemli eserlerden bir tanesi. Burada yapılacak çevre düzenlemesiyle ilgili çok işlerimiz var. İnşallah, bunları en kısa zamanda tamamlayacağız." diye konuştu.

Ersoy, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda devam eden restorasyon çalışmalarını da inceleyeceklerini kaydetti.

Kurumun diğer projelerini de yerinde gördüklerini dile getiren Ersoy, taşınmazların ne şekilde değerlendirileceği hususunda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Anadolu Selçukluları döneminde, Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271 yılında yaptırılan Gökmedrese, taç kapı üzerinde yükselen tuğla örgülü iki minaresindeki mavi çinilerle ön plana çıkıyor.