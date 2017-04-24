Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Başkanlığınca 1989’da Mevlid Kandili’ni müteakip başlatılan Kutlu Doğum Haftası’nın 1994 yılında Nisan ayına sabitlenmesi kararının bir FETÖ projesi olduğunun ortaya çıkması kamuoyunda geniş yankı buldu. TGRT Haber TV ve Türkiye gazetesinin bu yanlıştan dönülerek kutlu doğum haftasının eskiden olduğu gibi hicri takvime göre Mevlid Kandili ile birlikte kutlanması çağrısına destek yağıyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Mehmet Görmez’in TRT’de katıldığı programda söylediği ‘Mevlid Kandili dinî bir gece değildir’ açıklaması ise tartışmayı daha da alevlendirdi. Hâlen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in doğum gününün de Nisan ayında olduğu, Kutlu Doğum Haftası’nın bu yüzden FETÖ üyesi Diyanet görevlilerince Nisan ayına sabitlendiği iddiası da gündeme bomba gibi düştü. Ünlü ilahiyatçı Prof. Ramazan Ayvallı, TGRT Haber TV’de ‘Gündem Özel’ programında ‘kutlu doğum haftası’ tartışmalarına son noktayı koyacak. Programa tarihçi Prof Dr. Ahmet Şimşirgil, emekli müftü Hasan Yavaş ve ilahiyatçı Osman Ünlü de konuk olarak katılacak. Mehmet Aydın’ın sunacağı ‘Gündem Özel’ saat 21.00’de başlayacak ve TGRT Belgesel ve TGRT FM’den de naklen yayınlanacak.