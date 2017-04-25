Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

27 Nisan'da Hayal Yayınları'nın standında okuyucusu ile buluşacak olan Eldeniz, 15 kısa bölümden oluşan kitabı “Alt Tarafı Umut”u imzalayacak. Genç yazar, 15 kısa bölümden oluşan kitabında “Hayal - Umut - Gelecek” üçgenini ele alıyor.

Aynı zamanda başarılı bir müzisyen olan Aylin Eldeniz; “Dip köşe saklanarak yazdığım satırlar” diye adlandırdığı Alt Tarafı Umut’ta; sıfırdan zirveye varmanın keyfini anlattığı kitabı ile 22.İzmir Kitap Fuarı’nda görücüye çıkıyor.

“Her istediğimizin gerçekleşmesi bizleri nereye kadar mutlu eder” sorusunu yönelten Eldeniz; saatler – günler geçmezken, saatlerin – günlerin yetmediği hayata uzanan yolculukta “Umut”a düşen payı anlatıyor.

Hayatı bütün yönleriyle yaşayabilmeyi, güzellikleri görebilmeyi dileyen ve bazı zamanlarda da yeni yöntemlere geçişle yaşama bağlanma kararlarını savunan Aylin Eldeniz, kendini unutanlara kapılar aralıyor.



AYLİN ELDENİZ KİMDİR?

6 Mayıs 1994’te İstanbul’da doğan Aylin Eldeniz, eğitim hayatının tamamında bu şehirdeydi.

2014 yılında İstanbul Gelişim Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümünü bitirdikten sonra Milliyet Gazetesinde editörlük yaptı.

Genç yazar, hayatı süzmeye başladığında insanların kendini ne kadar az tanıdığına şahit olduğunu ve bu sebeple kitabının bu konuda ipuçları verdiğini ifade ediyor.

Şimdilerde İhlas Dijital Varlıklar’da editörlük yapan genç yazar, aynı zamanda müzik eğitmenliğini de sürdürüyor.