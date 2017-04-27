Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

James Gunn'un yazıp yönettiği ve Chris Pratt, Zoe Saldana, Karen Gillan, Dave Bautista, Kurt Russell, Elizabeth Debicki, Glenn Close ile Nathan Fillion'un oynadığı "Galaksinin Koruyucuları 2" isimli film seyirciyle buluşacak.

2014 yılında çekilen "Galaksinin Koruyucuları" filminin devamı niteliğindeki yapımda, "Peter Quill" ve ekibi kainatın uzak cephelerinde dolaşırken çeşitli maceralara dahil olmaya devam ediyor. Yeni seride, koruyucular kurdukları ailelerini korumak için savaşırken, "Peter Quill"in asıl geçmişinin gizemini de çözmek zorunda kalacaklar.

"Ölümcül Deney: Dejavu"

D.J. Viola'nın yönetmenliğini üstlendiği "Ölümcül Deney: Dejavu", deneysel bir ilaç araştırmasına katılan birkaç üniversite öğrencisinin beklenmedik bir yan etki dolayısıyla nasıl öldürüleceklerini görmesini ve gördüklerinin gerçekleşmeye başlamasını anlatıyor.

Senaryosunu, D.J. Viola'nın, James Hibberd ve Rob Warren Thomas ile kaleme aldığı filmin başrollerinde Nathan Kress, Virginia Gardner, Kirby Bliss Blanton ve Ryan Higa yer alıyor.

"The Circle"

James Ponsoldt’un yönettiği "The Circle" adlı filmin başrollerinde Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega ile Karen Gilan gibi başarılı oyuncular izleyici karşısına çıkıyor.

Dave Eggers'ın aynı adlı çok satan romanından sinemaya uyarlanan film, gelişen teknoloji çağında sosyal medya ağlarının giderek artmasını ve dünyanın dijital bir ortama dönüşmesinin insan hayatına etkilerini konu ediniyor.

"Çatışma"

Muhammed Diab'ın yönettiği "Çatışma", insanların sokaklara döküldüğü Kahire'de, polisin gözaltına aldığı bir grup insanın, bir gün boyunca mahsur kaldıkları kamyonette yaşadıklarını anlatıyor.

Mısır, Fransa ile Almanya ortak yapımı dram ve gerilim türündeki filmde, Nelly Karim, Hani Adel, El Sebaii Muhammed ve Ahmed Abdülhamid Hefny gibi isimler rol aldı.

"Dalida"

Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio, Jean Paul Rouve ile Nicolas Duvauchelle'nin oynadığı "Dalida" adlı filmin yönetmenliğini, Lisa Azuelos yaptı.

Fransız yapımı film, Kahire'de doğan ve henüz 23 yaşındayken Paris Olympia'da ilk konserini vererek şöhret basamaklarını tırmanan ünlü şarkıcı Dalida'nın hikayesini, beyaz perdeye taşıyor.

Ünlü şarkıcıyı İtalyan oyuncu Sveva Alviti'nin canlandırdığı filmde, Dalida'nın sadece uluslararası müzik dünyasında büyük üne kavuşması değil, aynı zamanda yıldız olmak üzere doğmuş bir kadının öyküsü de anlatılıyor.

"Gelecek Günler"

Mia Hansen-Love'ın yönetmenliğini üstlendiği "Gelecek Günler" adlı filmin başrollerinde, Isabelle Huppert, Andre Marcon, Roman Kolinka ve Edith Scob gibi isimler yer alıyor.

Berlin Film Festivali'nde "Gümüş Ayı" ödülü alan film, evli ve iki çocuklu felsefe öğretmeni Nathalie'nin değişen hayatını konu ediniyor.

"Nereden Nereye"

Başrollerini Sarp Levendoğlu, İnan Ulaş Torun, Yosi Mizrahi ve Hakan Bilgin'in paylaştığı "Nereden Nereye", oyuncu olma hayali kuran Ejder adındaki bir gencin sakarlıklarla dolu hikayesini anlatıyor.

Komedi türündeki filmin yönetmenliğini Volkan Dönmez yaptı.

"Aç Kapıyı Çok Fenayım"

Oğuzhan Yıldız'ın senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı, "Aç Kapıyı Çok Fenayım", ne yaşadıklarını hatırlamadıkları bir günün ertesinde hayatları değişen bir grup arkadaşa odaklanıyor.

Kenan Öztürk'ün yönetmenliğini yaptığı filmde, Oğuzhan Yıldız'ın yanı sıra, Gözde Mukavelat, Ferdi Kurtuldu, Burçin Abdullah, Turan Özdemir, Çetin Altay ve Anıl Altınöz gibi isimler rol aldı.

"Bir Annenin Feryadı"

Attila Gökbörü'nün yönettiği "Bir Annenin Feryadı", Fransa'ya kaçmak zorunda kalan "İhsan" adındaki bir gencin ve ailesinin hikayesini anlatıyor.

Raif Cilasun'un aynı isimli romanından sinemaya uyarlanan filmde; Mertkan Arat, Altan Akışık, Behice Maurer, Rüzgar Memişoğlu, Kerem Gökçer, Banu Şahin ve Büşra Vurat gibi isimler oynuyor.

"Lanet: Ervah Cinleri"

Zahid Çetinkaya, Sevcan Sini, Ufuk Özkaya ile Ceren Yasemen Güneysu'nun oynadığı "Lanet: Ervah Cinleri" adlı filmin yönetmenliğini, Teoman Gündüz yaptı.

Korku ve gerilim türündeki film, sinema bölümü okuyan dört üniversite öğrencisinin gerçek olay ve söylentiler üzerine terk edilmiş bir köye yaptıkları gezi ve orada yaptıkları araştırma boyunca başlarına gelen olayların etrafında dönüyor.