Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO) konuğu olarak geldiği Türkiye'de sanatseverler ile buluşan 12 yaşındaki Rus piyanist Dmitry Ishkhanov, Dmitry Kabalevsky'nin piyano konçertosunu seslendirdi.Ishkhanov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Şubat 2005'te Rusya'nın Moskova kentinde dünyaya geldiğini, klasik müzik dinlemekten ve beste yapmaktan hoşlandığını söyledi.

Müziğe ve piyanoya ilgisinin, müzik eğitimine sahip bakıcısı sayesinde 3 yaşında başladığını belirten Ishkhanov, "İlk başlarda eğlence amaçlı bakıcım ile piyano çalışmalarına başladım, profesyonel kariyer düşünmedik. 4 yaşındayken ailem Malta'ya taşındı ve burada profesyonel anlamda piyano eğitimlerine başladım. 8 yaşıma geldiğinde ise Malta'da bulunan İngiliz Kraliyet Müzik Okullarının (ABRSM) uygulamalı piyano dalında beşinci seviyeyi tamamladım." dedi.

Küçük yaşına rağmen Rusça, İngilizce, Almanca ve İspanyolca dillerini bilen başarılı piyanist Ishkhanov, Köln Müzik ve Dans Yüksekokulu'nda öğrenimine devam ettiğini aktardı.

Rusya, İtalya, ABD, Almanya, İsviçre ve İspanya'nın ünlü müzisyenlerinden ders aldığını dile getiren Ishkhanov, şunları kaydetti:

"Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika, Almanya, Danimarka, İsviçre, Ermenistan, Rusya, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Malta ve en son Türkiye'de konser verdim. Bugüne kadar 13 ülke oldu. Ayrıca birçok prestijli müzik yarışmasına katıldım ve çeşitli dereceler elde ettim. 7 yaşında Fransa'da düzenlenen '22. Uluslararası Genç Piyanistler Yarışması'nda birinci oldum. 2011'de 6 yaşındayken İtalya'da düzenlenen Uluslararası Genç Müzik Yetenekleri Yarışması'nda ikinci oldum. 2012'de Malta'da düzenlenen Uluslararası Keman ve Arkadaşlar Müzik Yarışması'nda özel ödüle layık görüldüm. Yine 2012'de 7 yaşındayken Almanya'da gerçekleşen Uluslararası Golden Key Piyano Yarışması'nda birincilik kazandım. 2014'te Almanya'da gerçekleşen Genç Müzisyen Yarışması'nda birinci oldum. 2014'te Fransa'da düzenlenen '25. Uluslararası Genç Müzisyenler Yarışması FLAME'de birincilik elde ettim."