Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özgürlük kavramına müzikal çerçeveden vurgu yapan Tunus asıllı şarkıcı Emel Mathlouthi, dinleyicisiyle korkusuz ve açık konuşan özel yeteneklerden. 2012'de yayınladığı ve Arap Baharı'nın yaşandığı günlerde tüm bölgenin marş olarak benimsediği parçası "Kelmti Horra" (Kelimelerim Özgür) ile ismini duyurdu.



Mathlouthi'nin şarkıları Tunus'un sınırlarını aştı. Klasik müzik ve caz dinleyerek büyüyen ama aynı zamanda Pink Floyd, Bob Dylan ve Joan Baez hayranı Mathlouthi'nin ateşli ve coşkulu müziğinin ilhamı da, bu çok kültürlü gelişim süreci oldu. Arapça şarkı sözleri sadece Tunus'a değil, tüm ülkelerdeki insan haklarına ışık tutan, özgürlüğü ve barışı kucaklayan Emel Mathlouthi, Studio Cite des Arts'da kaydettiği albüm "Ensen" ile dünya turuna başladı. Her yıl düzenlenen Fransızların müzik bayramı "Fete de la Musique"de performans sergileyen Emel Mathlouti, acı ve cefayı hayallere dönüştüren şarkı sözleriyle dinleyenlerin umut tohumları serpiyor.





EMEL MATHLOUTHI @ANKARA

TARİH: 1 Haziran 2017/ PERŞEMBE

MEKAN: MEB ŞURA SALONU

SAAT: 21.30