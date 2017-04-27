Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AIMA her sene farklı dallarda gerçekleştirdiği atölye ve ustalık sınıflarıyla, dünyanın dört bir yanından gelen öğrencileri, Ayvalık’ta uluslararası müzisyenlerle bir araya getiriyor. Bir hafta süren yoğun dersler, öğrencilerin ustalarıyla birlikte verdiği kapanış konseriyle sona eriyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentlerin dışında yaşayan gençlerin de gerçek kalitede müziğe ve sanata ulaşmaya haklarının olduğuna inanan AIMA, içinde doğup büyüdüğü Ayvalık’ın kültür hayatını zenginleştirmeyi hedefliyor. Zamanla gelişerek, yaylı çalgıların yanı sıra bestecilik, yazarlık, piyano ve gitar ustalık kursları da düzenleyen AIMA, farklı sanat dallarıyla ilgilenen gençlere katkıda bulunmayı amaçlıyor.

AIMA 19 yıldan bu yana; Ayla Erduran, Suna Kan, Lukas David, Peter Bruns, Valeri Oistrakh, İdil Biret, Andrej Bielow, Marco Misciagna ve Christoph Henkel gibi dünyaca ünlü sanatçıları katılımcılarla buluşturuyor. Kursların yanı sıra hayata geçirdiği AIMA Müzik Festivali, AIMA Müzik Sohbetleri, AIMA Kış ve Bahar Konserleri’yle; müzisyenler ve müzikseverler için Ege Bölgesi’nin önde gelen kültür kurumlarından biri olarak faaliyet gösteriyor.

AIMA’nın 2017 yaz dönemindeki Müzik Ustalık Kursları, 18-24 Haziran tarihleri arasında Onur Özkaya yönetiminde gerçekleştirilecek kontrabas ile başlayacak. 22-30 Temmuz tarihleri arasında Andrej Bielow ve Marco Misciagna yönetimindeki keman ve viyola ile devam edecek kurslar; 7-14 Eylül tarihlerinde Alexander Rudin yönetiminde viyolonsel masterclass’ının ardından 15-22 Eylül’de İdil Biret yönetimindeki piyano sınıfıyla sona erecek. 25-30 Eylül’de ise müzisyenin kendi alışkanlıklarını, tepkilerini ve hareketlerini sorgulamasını sağlayan, çalgısıyla arasındaki ilişkiyi geliştirmesine yardımcı olan “Alexander Tekniği Atölyesi” yapılacak.

AIMA Festival Orkestrası

AIMA’nın kuruluşunun 15. yıldönümü olan 2013’te mini bir festival düzenlemeyi planlayan Prof. Filiz Ali, uzun yıllar boyunca AIMA’ya katılan 500’ün üzerinde genç müzisyen arasından 20’sini seçerek, AIMA Festival Orkestrası’nı kurdu.

AIMA Festival Orkestrası, müzisyenlerle müzikseverlerin imece anlayışı sayesinde, 2013, 2014 ve 2015 Temmuz aylarında AIMA Müzik Festivali’nin hayata geçirilmesine katkıda bulundu. 2015 Mart’ında Ayvalık’ın dışına çıkarak ilk defa İstanbul’da sahne alan orkestra, Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da dünyaca ünlü piyanist İdil Biret’e eşlik etti. Orkestranın Haziran ayında, 43. İstanbul Müzik Festivali kapsamında, Beyoğlu St Antuan Kilisesi’nde düzenlediği konsere, viyolonselist Alexander Rudin ve klarinetist Julian Milkis solist olarak katıldı.

Ekim 2016’da Süreyya Operası’nda, solistliğini ve şefliğini, çellist Alexander Rudin’in yaptığı konserle İstanbul’da 3. kez sahne alan AIMA Festival Orkestrası, 7 Mayıs Pazar akşamı Grand Pera Emek Sahnesi’nde bir konser verecek. AIMA Festival Orkestrası’nın İstanbul’daki 4. konserinin solistleri, keman sanatçısı Andrej Bielow ve viyola sanatçısı Marco Misciagna olacak. Konserde, Barok dönemden tangolara uzanan zengin bir repertuvar seslendirilecek. Orkestra, 18-21 Temmuz tarihlerinde Ayvalık’ta bulunan Taksiyarhis Anıt Müzesi’ne gerçekleştirilecek AIMA Müzik Festivali’nde de sahne alacak.