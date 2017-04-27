Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars Valisi Rahmi Doğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğüne devredilen köşkün restore edildikten sonra 50 yataklı butik otel olarak Kars İl Özel İdaresi tarafından işletmeye açılacağını söyledi.

Restorasyonun kısa süreceğini ifade eden Doğan, "Yapılan görüşmelerde köşk, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğüne devredildi. Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü onun restorasyonunu yapacak, yaptıktan sonra da bize devredecek." dedi.

Doğan, köşkün butik otel olarak kullanılacağını söyledi.

Çivisiz 119 yıllık tarihi yapı

Av Köşkü, 1877-1878 yıllarında Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra 40 yıl Rusların işgali altında kalan Sarıkamış'ta dönemin Rus Çarı 2. Nikola için av köşkü olarak yaptırıldı. 119 yıllık tarihi yapı ile yanındaki küçük ahşap mekan, Sarıçam ağaçları ile çivi kullanılmadan Baltık mimarisi tarzı ile inşa edildi. Köşkte 11, yanındaki küçük ahşap mekanda da 10 oda bulunuyor. Uzun yıllar askeri bölge sınırları içerisinde kalan tarihi köşk, 7 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilmişti.