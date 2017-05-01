Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir aylık bir ön araştırma sürecinin sonunda böyle bir kampanyaya ihtiyaç olduğunu gören Gökçe, öncelikle yakın çevresinden yardım almış. Kampanya için açılan sosyal medya hesabı 3 gün içinde 1,5 milyonun üzerinde görüntülenmiş ve katılımlar başlamış. Dünya Karapapak Türkleri Birliği Başkanı Seyfullah Türksoy 50 kitap hediye ederek, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ise üniversite bünyesinde bir kampanya başlatarak öğrencilerin katılımlarını sağlamış. Böylece 1500 kitapla kampanya başlatılmış. "Ayda Bir Kitap" kampanyasıyla ihtiyacı olan okullara yardım yapılacak. Şimdilik her bir okul için 35 kitap limiti var. Fakat kampanyaya katılım arttıkça limitte artacak.



KAMPANYAYA KATILMAK İÇİN:



Dede Korkut Mah. Mevzu Sok. No:6/9 Meram-KONYA adresine kitaplarınızı gönderebilirsiniz. Okullar ise sosyal medya üzerinden iletişime geçerek başvuru yapabilirler.

Kampanyanın sosyal medya iletişimi ise @ayda1kitap adresinden sağlanabilir.