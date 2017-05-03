Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı girişimiyle, 2004’ten 2016 yılının Ağustos ayına kadar Türkiye’den yurt dışına kaçırılan 4 bin 269 adet kültür ve tabiat varlığının ülkemize iadesi sağlandı. Ayrıca, güvenlik kuvvetlerinin de mücadelesiyle 2013’ten 2016’ya kadar 109 bin 354 adet tabiat ve kültür varlığı ele geçirildi. Yapılan operasyonların çok büyük kısmının kaçak kazı yapan kişilere yönelik gerçekleştirildiği görüldü. Tarihî eser kaçakçılığının şehrin bir parçasını alıp koparmakla eş değer olduğunu ifade eden Arkeolog Prof. Dr. Recep Meriç “Bilinçli arkeolojik eser kaçakçılığına karşı alınacak en önemli tedbirlerden biri bilim kurulları tarafından yapılan kazılara daha fazla destek sağlamaktır. İster yerli, ister yabancı kurullar tarafından yapılmış olsun, neticede devlet tarafından denetlenen ve bilimsel kazı yapılan bir alanda kaçak kazı yapılması mümkün olmaz. Üstelik ilmî kazıların yapıldığı alanda halk da daha bilinçli olur ve bölgenin korunması için destek verir” ifadelerini kullandı. İHA