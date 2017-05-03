Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne Valisi Günay Özdemir'in geliştirdiği "Edirne Açık Hava Amfisi'nde Geleceğin Medeniyet Mimarlarını Yetiştiriyoruz" projesiyle kentteki eğitim kampına katılacak mimar adayları, Osmanlı mimarisinin gelişim aşamasını örnekleriyle görecek.

Vali Özdemir, Edirne'nin dünyaya örnek olmuş medeniyetlere ev sahipliği yaptığını söyledi.Edirne'nin, mimarlığın zirvelerinin örnekleriyle dolu bir kent olduğuna dikkati çeken Vali Özdemir, şunları kaydetti:

"Edirne, dünyaya örnek olmuş medeniyetlerin kurulduğu bir yer. Son dönemde de Osmanlı medeniyetinin kurulduğu ve bu medeniyetin İstanbul'u fethettiği bir medeniyet. Osmanlı'nın kuruluşundan son dönemine kadar mimari anlamda, ekonomi, kültürel, sağlık, sosyal, eğitim anlamda baktığınızda dünyaya örnek olacak bir altyapı var.

Mimari konuda ise Selçuklu mimarisinden Osmanlı mimarisine geçiş burada net olarak görülebiliyor. Selimiye ise Osmanlı mimarisinin zirvesi konumunda. Bu özellikleriyle Osmanlı'nın mimari gelişiminin en iyi gözlenebileceği bir yer olma özelliğini bu kente katıyor. Bu şekilde olan bir merkez dünyanın hiçbir yerinde yok."

İlk ders yazın başlayacak

Projenin Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile yürütüleceğini anlatan Özdemir, "Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile geleceğin mimarlarını yetiştirmek için 'Edirne Açık Hava Amfisi'nde Geleceğin Medeniyet Mimarlarını Yetiştiriyoruz' projesi adı altında çalışma yürütüyoruz. Camilerimizin, köprülerimizin, çarşılarımızın mimari gelişiminin ders olarak anlatıldığı ve yerinde görülebileceği bir çalışma hazırlıyoruz." diye konuştu.

Vali Özdemir, programın hazırlandığını ve konaklamalarının karşılanacağı ilk öğrenci grubunun "Edirne Açık Hava Amfisi'nde" ilk derslerini yaz aylarında almaya başlayacaklarını sözlerine ekledi.