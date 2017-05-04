Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medya takip kuruluşu Ajans Press, Box Office Türkiye verilerini derleyerek Türkiye’nin sinema karnesini çıkardı. Ajans Press’in derlediği verilere göre yılın en çok izlenen filmi 7.3 milyon seyirci sayısıyla Recep İvedik 5 oldu. Recep İvedik 5’i, 2.8 milyon seyirci sayısıyla Çalgı Çengi İkimiz, 1.9 milyonla Hızlı ve Öfkeli 8, 1.8 milyonla Olanlar Oldu, 1.3 milyonla ise Moana takip etti.

Ajans Press ve PR Net’in 2017 yılı içerisinde medyada gerçekleştirdiği incelemede en çok konuşulan filmin bin 74 haberle Recep İvedik olduğu belirtildi. Listenin ikinci sırasında 856 haberle Çalgı Çengi İkimiz filmi yer alırken, Ata Demirer’in Olanlar Oldu filmi 606 haberle en çok konuşulan üçüncü film oldu. Yılın en çok izlenen beş filmi listesinde yer alan iki yabancı filmden biri olan Moana 446 haberle dördüncü olurken, Hızlı ve Öfkeli 8 282 haberle konuşuldu.