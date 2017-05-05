Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Kocaeli Kitap Fuarı, 13-21 Mayıs tarihlerinde kitapseverlere kapılarını açacak.Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu fuarda, kurumun fotomuhabirleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan sergi yer alacak.Oluşturulacak AA standında kitapsever, almanak satın alabilecek.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın, kent merkezindeki restoranda düzenlediği basın toplantısında, 9. kez kitap fuarlarının kapısını gururla kitapseverlere açacaklarını söyledi.

Kitap fuarı etkinliğinin Büyükşehir Belediyesinin yaptığı hizmetlerden en önemlileri arasında yer aldığını ifade eden Büyükakın, fuarda bu yıl "Kitap ve Medeniyet" temasının işleneceğini kaydetti.

Büyükakın, bir kitabın medeniyet anlamı taşıdığını dile getirerek, "Allah korusun bir şehir yerle bir olsa köprüleri, yolları, binaları... Sadece kitapları kurtulsa yeter. Bazı medeniyetler var ki o medeniyetlere ilişkin elimizde hiçbir eser kalmamış ama sadece kitaplardan yola çıkarak o medeniyete dair birçok şeyi ortaya çıkartabiliyoruz. Kitap ve medeniyet konsept olarak da son derece değerli. Karikatür yarışmasıyla bunun desteklenmiş olması, yarışmaya gösterilen ilgi de son derece değerli." şeklinde konuştu.

"Beklentim 1 milyon ziyaretçi"



Fuarın 13-21 Mayıs tarihleri arasında açık olacağını anlatan Büyükakın, kitap fuarının Anneler Günü'ne de rastladığını, dolayısıyla onlara özel etkinlik de yapılacağını bildirdi.

Büyükakın, 10.30-21.00 saatleri arasında fuarın gezilebileceğini aktararak, "Bu yıl kitap fuarına 465 yayınevi katılıyor, 600'ün üzerinde söyleşi, panel ve imza günü gibi etkinlik düzenleniyor. Geçen yılki ziyaretçi sayımız 700 bindi. Demek ki 800 bin civarında bir ziyaretçi beklentimiz var. Benim geçen yılki kitap fuarı ziyaretçi beklentim 1 milyondu. Ben hala 1 milyon ziyaretçi bekliyorum. İnşallah 1 milyon olur ve 1 milyonu da geçer. Bundan 9 yıl önce göle çaldığımız maya tuttu. İyi tuttu hem de ve buradan maya alıp başka kitap göllerine de maya çalınıyor." ifadesini kullandı.