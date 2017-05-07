Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta Sırp ve Hırvat güçleri tarafından yıkılan tarihi camiler adeta küllerinden doğuyor.

Savaşta yıkılan veya hasar gören Osmanlı mirası camiler, Türkiye başta olmak üzere Suudi Arabistan, İran, Malezya ve Endonezya gibi ülkelerin maddi destekleriyle yeniden inşa ediliyor.

Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri Başkanlığı) Din İşleri Müdürü Nusret Abdibegovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam Birliği olarak savaşta tamamen yıkılmış veya hasar görmüş camileri onarmak için büyük çaba sarf ettiklerini belirterek, savaş döneminde yıkılan camilerin onarım ve inşasında son safhaya geldiklerini söyledi.

614 cami yıkıldı

Bosna Hersek İslam Birliğinin verilerine göre, 1992-1995 yıllarında 614 cami, 218 mescit, 69 Kur'an-ı Kerim kursu, 4 tekke, 37 türbe ve 405 farklı vakıf eseri yıkıldı.

Sırp güçlerinin kontrolündeki bölgelerde 534 cami yıkılırken, Hırvat güçlerinin kontrolü altındaki yerlerde de 80 cami yıkıldı.

Araştırmalara göre, savaştan önce Bosna Hersek'te bulunan bin 144 caminin yüzde 80'i yıkıldı ya da hasar gördü. Yıkılan cami ve diğer dini yapıların yanı sıra yüzden fazla imam da öldürüldü.

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