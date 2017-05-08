Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay'da 3 semavi din, farklı mezhep ve meslekten insanların bir araya gelerek oluşturduğu "Zeytin Dalı Korosu", müzikle dünyaya barış mesajları verecek.Altınözü Kaymakamlığı ve Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan, içerisinde farklı din, mezhep ve meslekten insanların bulunduğu 40 kişilik koro, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinde konserler vererek insanlığa zeytin dalı uzatmak istiyor.

Haftada iki gün İlçe Halk Eğitim Merkezinde prova yapan koro, repertuvarında Türkçe, Arapça ve farklı dillerden şarkılara yer veriyor.Seslendirdiği şarkılarla barışa davet eden koro, yurt içi ve dışından gelecek konser tekliflerini bekliyor.

"Koromuz Türkiye'nin bir özetidir"



Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu'nun binlerce yıldır barış limanı olarak yerkürede yer aldığını, yakın ve uzak coğrafyada birçok sıkıntı nedeniyle kaçanların sığınağının da Anadolu limanı olduğunu kaydetti.Altınözü ilçesinin Türkiye'nin 81 vilayetinin adeta bir özeti olduğunu ifade eden Uygur, ilçede bir yıl önce öne çıkan bir fikirle koronun kurulmasına karar verdiklerini anlattı.

Uygur, şunları söyledi:

"Koromuz Türkiye'nin bir özetidir. Her dinden, dilden, ırktan insanlardan oluşuyor. Bugün Türkiye'de lokal alanda en fazla Hristiyan nüfusunun yaşadığı yer Altınözü ilçemizdir. Satılar ve Tokaçlı mahallemizde oldukça kalabalık bir Hristiyan nüfusumuz var. Koromuz da da başta şefimiz olmak üzere Hristiyan cemaatinden kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz, Alevisiyle, Sünnisiyle, Arabıyla, Türküyle hep beraber güzel bir birliktelikten güzel Anadolu sesi çıkacak."

Koroyla bir farkındalık ve sanatsal duyarlılık oluşturmak istediklerinin altını çizen Uygur, "Koromuzla beraber geleceğe bir umut taşımak ve hoşgörü çıtasını en yukarılara kaldırmak en büyük hedefimizdir." dedi.Uygur, koronun konserlerine ilk olarak Hatay'da başladığını daha sonra da Türkiye'nin çeşitli illerinde ve farklı ülkelerde konser vermeyi planladıklarını kaydetti.

Koroda 40 kişi bulunuyor



Koro şefi ve müzik öğretmeni Ümit Tokgöz de koronun Altınözü ilçe halkından öğretmenden, öğrenciye, esnaftan müdürüne kadar farklı meslekte çalışan insanların bir araya getirilmesiyle kurulduğunu söyledi.Koroda farklı din ve mezhepten müzisyenler dahil 40 kişinin yer aldığını belirten Tokgöz, "Farklı farklı insanlar bir arada tek sesle müzik yapıyor. Koromuzla başta ilçemizin kültürel zenginliğini müzikle ülkemize ve dünyaya duyurmak istiyoruz. Barış elbette bizim hedefimizdir." diye konuştu.

Koro üyesi ve konservatuvar öğrencisi Hans Çobanoğlu da üç ay önce koroya katıldığını belirtti.Koro üyeleriyle birlikte çok güzel vakit geçirdiklerini, üyelerin kardeşçe bir arada olduğunu ifade eden Çobanoğlu, "Koroda farklı dinden ve mezhepten arkadaşlarımız var. Aramızda hiçbir fark yok. Hepimiz kardeşiz ve bunun mesajını vermek istiyoruz." dedi.Bir diğer koro üyesi ve bilişim teknolojileri öğretmeni Seda Gül Gündüz de müzikle dünyaya barışı, sevgiyi, birlik ve beraberliği göstermek istediklerini söyledi.