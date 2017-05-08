Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Dergiler Birliği ile Dünya Dergiler Birliği tarafından düzenlenen "8. Uluslararası Dergi Fuarı"na 23 ülkeden sanat, çocuk, mizah, tarih, edebiyat, ekonomi, gençlik gibi alanlarda yayın yapan 100 dergi katıldı.

Sirkeci Tren Garı'nda gerçekleştirilen fuarın konuğu olan Filistinli ressam Shehab Kawasmi, AA muhabirine açıklamada, Kudüs'ten geldiğini ve fuara kara kalem çalışmalarıyla katıldığını söyledi.

"Gerçek Kudüs'te İsrailliler yoktu"

Kawasmi, eserlerinde sadece Kudüs sokaklarını, Kudüs'teki tarihi İslami yapıları ve Mescid-i Aksa'yı ele aldığını belirterek, resimleri gelecek nesillere miras bırakmak istediğini dile getirdi.

25 yıldır resimle uğraştığına dikkati çeken Kawasmi, şunları kaydetti:

"Mescid-i Aksa'nın ve Kudüs sokaklarının yüz yıl önceki hallerini çiziyorum. Amacım insanlara İsraillilerden arınmış olan eski Kudüs'ü göstermek. Kudüs aslında yeni neslimizin sandığı gibi bir şehir değil. Gerçek Kudüs'te İsrailliler yoktu. Eskiden insanlar Filistin'de mutluydu ve her şey daha güzeldi, daha canlı bir yaşama sahipti insanlar. Siyasette de ekonomide de refah düzeyi daha yüksekti. Harpler ve işgaller Kudüs'ü mahvetti. Ben bir ressam olarak tarihi yapıların nasıl yok olduğuna şahidim. Bunları gelecek nesillere göstermek için çiziyorum."

"Erdoğan'ı çok seviyorum"

Türk halkını ve Türkiye'yi çok sevdiğini de sözlerine ekleyen Kawasmi, şunları aktardı:

"Ben Erdoğan'ı çok seviyorum. Bir Arap vatandaşı olarak Erdoğan'ı ve Türk halkını önemsiyoruz. Çok muhterem, çok cana yakın insanlar ve Türkiye'nin kültür ve sanat alanında, askeri, siyasal alanda çok büyük ilerlemeler kaydettiğine şahidiz. 15 Temmuz darbe girişiminin küresel güçlerden kaynaklandığını düşünüyoruz ama Erdoğan, Türkiye'yi virüs kapan bir hasta gibi her yönden iyileştirmek için yol alıyor. Türkiye, tüm İslam alemine gerçekten öncü bir devlet olma konumuna doğru gidiyor ve bunu başarabilecek nadide ülkelerden birisi."