Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu’dan yasa dışı yollarla kaçırılan "Guennol Stargazer" (Guennol Yıldız Avcısı) adlı Kalkolitik Çağ'a (Bakır Çağı) ait bir kadın heykelinin, Christie’s'in Müzayede Evi'nin New York'taki merkezinde açık artırmada 14,5 milyon dolara satılmasının ardından New York'taki TEFAF Sanat Fuarı'nı gezen AA muhabiri, aralarında 2 Yıldız Avcısı heykelinin de olduğu Anadolu'ya ait antik eserlerin bir sanat galerisinin standında satışa sunulduğunu fark etti.

Cenevre ve New York'ta satış ofisleri bulunan Phoenix Antik Sanat Galerisi'nde satışa sunulan eserlerden biri, Christie's Müzayede Evi'nde rekor fiyata satılan "Yıldız Avcısı"ndan daha büyük ebatlarda, MÖ 3000 ve 2500 döneminde Bakır Çağı'na ait "Mermer Yıldız Avcısı". Yaklaşık 5 bin yıllık heykel, 24,1 santimetre boyunda ve 8,1 santimetre genişliğinde.

Heykelin 1966'dan bu yana İsviçre'nin güneyindeki Ticino'da M. Croci koleksiyonundayken, 2017'de ABD'de özel bir koleksiyona geçtiği öğrenildi.

Anadolu topraklarından çıkarılan ve galeride satışa sunulan bir başka eser de "Anıtsal İki Başlı İdol" adlı mermer heykel. MÖ 3000 dönemi Erken Bronz Çağı'na ait heykel, 33 santimetre uzunluğunda ve 22,5 santimetre genişliğinde. Bu eser de 1966'da M. Croci özel koleksiyonuna girmiş.

4,4 santimetrelik Yıldız Avcısı'na 1 milyon dolar

Galerinin, özel camekan içinde sergilediği Anadolu'ya ait "Elektrum Yıldız Avcısı" (Electrum Stargazer) adlı altın ve gümüş karışımı 4,4 santimetrelik erkek heykelini 1 milyon dolara sattığı öğrenildi. MÖ 3000 dönemine ait eseri fuarın ilk gününde satan galeri yetkilisi, AA muhabirinin eserin kime satıldığına ilişkin sorularını cevapsız bıraktı.

Başkonsolosluk galeriyle temasa geçti

Anadolu menşeili eserlerin Phoenix Antik Sanat Galerisi'nde sergilendiğinin ortaya çıkarılmasının ardından Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu yetkilileri, avukatlar eşliğinde galeriyle temasa geçti. Konuyu Kültür ve Turizm Bakanlığına da bildiren Başkonsolosluk yetkilileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada sürecin henüz yeni başladığını olayın takipçisi olduklarını belirtti.

Galeri yetkilileri, kendileriyle ilk temas kuran AA muhabirine eserlerin kendilerine yasal yollarla ulaştığını belirtirken Yıldız Avcıları ve "Anıtsal Çift Başlı İdol"ün, New York Başkonsolosluğunun girişimlerinin ardından vitrinden kaldırıldığı görüldü.