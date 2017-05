Türkiye Gazetesi

ABD'de tamamı New York'ta çekilen ilk Türk filmi olan "New York Masalı"nın galası yapıldı.New York'taki Moving Image Müzesi'nde düzenlenen galaya film ekibinin yanı sıra Türkiye'nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın ve yardımcısı Reyhan Özgür katıldı.New York'ta yaşayan Türk sinemaseverler, galaya yoğun ilgi gösterdi.Yönetmenliğini Doğan Özmekik, senaristliğini Nilüfer Yenidoğan Özmekik ve yapımcılığını Paterson Belediye Başkan Yardımcısı ve ABD'deki genç Türk iş kadınlarından Derya Taşkın'ın üstlendiği filmde Ahmet Bodur, Esin Varan, modacı Peyman Umay başrolleri paylaştı.Mert İnanç, Yağmur Peköz, Derya Çelikol, Ferhat Daştan, Alex Demir, Jimm Cüneyt Gürkan, Ayhan Taş ve Ekin Türkmen'in de oynadığı filmde Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams da bir sahnede rol aldı.İstanbul'da geçen küçük bir sahnesi hariç tamamı New York'ta çekilen ilk Türk filmi olan New York Masalı, hayatını değiştirmek isteyen bir kadın ile hayatına son vermeye çalışan bir erkeğin tesadüfen karşılaşmasıyla başlayan bir aşk hikayesini anlatıyor.

Oyunculuk kariyerine ABD'de devam eden Esin Varan, filmde Deniz adlı işkolik bir New Yorkluyu canlandırıyor.New York'ta çekilen filmdeki sahnelerin çoğu, Central Park, Manhattan ve Brooklyn'in değişik bölgelerinde geçiyor. Film, 19 Mayıs'ta ABD'nin bazı eyaletleri ile aynı anda Türkiye’de de vizyona girecek.