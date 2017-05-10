Yapımcılığını Murat ve Zeynep Barutçu’nun üstlendiği, başrollerinde Zeynep Gülay ile Yeşilçam’ın usta oyuncularından Osman Cavcı’nın yer aldığı ‘’11’’ filmi; gerilim-korku türünde yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor. Sosyal medya kısa sürede ses getiren filmle ilgili olarak belirten Carat Filmin yapımcısı Murat Barutçu, izleyicilerden çok olumlu mesaj aldıklarını belirtti.
Barutçu, Türkiye’de korku türünün sevildiğini fakat insanların artık klasikleşmiş korku filmlerden sıkıldığına ve bunun sonucunda izleyicinin taleplerine göre oluşturulan filmin senaryosunun tamamen bilimsel bir hastalık olan öz görüme (insanın dışarıdan kendisini izlemesi) ve gerçek bir olaya dayanarak oluşturduklarını vurguladı.
Filme aynı zamanda bir çok sosyal medya fenomeni destek verirken, filmin yapımcıları gişede de aynı başarı yakalamayı hedeflediklerini belirtti.
"11" filmin künyesi şu şekilde:
Senaryo: Ali Cumhur Demir
Yapımcı: Zeynep Barutçu & Murat Barutçu
Dijital Medya: Alaattin Çağıl
Oyuncular: Zeynep Gülay
Osman Cavcı
Özcan Varaylı
Anıl Can Yılar
Kurgu : Aziz İmamoğlu ,
Sponsorlar:
Radyo VİVA
USMED (Uluslararası Sosyal Medya Derneği)
Gizza Network