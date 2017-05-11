Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Anadolu'nun geleneksel sporlarını güçlendirmek, popülerleştirmek ve tanıtmak istediklerini söyledi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, "Ok Yaydan Çıkıyor" sloganıyla ikincisi düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nin açılış töreni, Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve davetlilerin katılımıyla yapıldı.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen festivalin açılış töreninde konuşma yapan Bilal Erdoğan, Dünya Etnospor Konfederasyonunun gelişim sürecini anlatarak, "Etnospor yolculuğuna çıkışımız, Okmeydanı'ndaki Okçular Vakfının ihyasıyla başladı. 5 seneyi aşkın süre önce Okmeydanı'nda ecdadın Okçular Tekkesi olarak kullandığı, Fatih Sultan Mehmet'in okçuluk için vakfettiği saha üzerinde 2. Bayezid tarafından kurulmuş tekkede, hem geleneksel hem de olimpik okçuluk çalışmalarımız başladı. Okmeydanı'nda gençlerimizi geleneksel okçulukla tanıştırdığımızda onların değerlerimizle ilgili daha duyarlı, bilinçli yetiştiğine şahit olduk. Hamd olsun, bugün Okçular Tekkesi'nde merkezinde bir mescidin olduğu, yüzlerce yıllık bir tekke geleneğinin yaşadığı, sporun rakibini ezmek, bitirmek için değil, kendi kişisel fiziki ve ruhsal gelişimi için, Rab'bine yakınlaşması için, daha iyi bir kul olabilmek için yapıldığı bir ortamda bu işi yapmaya başladık. Hamd olsun geldiğimiz noktada merkezi Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki bir vakfı konfederasyona çevirerek, çalışmaları uluslararası alana taşıdık." ifadelerini kullandı.

"Global markalar, kültürel sahaları topuyla tüfeğiyle kuşatmış durumda"

Bilal Erdoğan, global markaların sadece yeme içme, müzik, spor sahalarını değil, şekli olarak değerlendirilebilecek bütün kültürel sahaları kuşatmış durumda olduğunu belirtti.

Çocuklara ve gençlere verdikleri öneme değinen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dünya üzerinde Batı uygarlığının ekonomik hakimiyetini izliyoruz. Bu ekonomik hakimiyetin sadece ekonomi sahasında kalmadığını, bütün kültür sahalarına yayıldığını görüyoruz. Türkiye olarak, 21. yüzyılda bağımsız, kendi ayakları üstünde duran, kendi istikametini çizen, kendi kaderi için kendi kendi kararlarını veren bir millet olacaksak ki ecdadın mirası böyle olması gerek, Batı'dan ödünç aldığımız kültürel renklerle boyanmamalıyız. Kendi kültürel renklerimizle boyanmalı ve şekillenmeliyiz. 'Bunlar sadece şekli özellikler' demeyelim. 'Müzikten ne olur, yemekten ne olur, halk oyunundan ne olur' demeyelim. Eğer bu kadar önemsiz olsaydı, ekonomik batı hegemonyası, kültür sahasına bu denli nüfuz etmek için çalışır mıydı? Bugün dünyanın global markaları, sadece yeme içme, müzik, spor sahalarını değil, şekli olarak değerlendirilebilecek bütün kültürel sahaları topuyla tüfeğiyle kuşatmış durumda. Bağımsızlık, ancak kendi dilimizi konuşmakla, kendi müziğimizi yaşatmakla, kendi sanatlarımıza sahip çıkmakla mümkün olacaktır. Bu, çocuklarımızdan başlamak zorunda. Bu sene, geçen sene olduğu gibi özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik aktivitelere ağırlık verdik. Burada çocuklarımızın at binmesini, ok atmasını, mindere çıkmasını, pehlivanlığı ve yiğitliği öğrenmesini istiyoruz. Rakibine saygıyı görsün, öğrensin istiyoruz."

21. yüzyıl Anadolu Müslümanlarının asrı olacak

21. yüzyılın Anadolu Müslümanlarının asrı olacağını aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Batı, bugün dopingi yenmeye çalışıyor, uluslararası spor kurumlarındaki yolsuzluklarla çalkalanıyor. Kapitalist paradigmadaki bütün ahlaki sıkıntılar, spor endüstrisine de yansımış durumda. Bizim sporlarımızda bunlar olmayacak. Sporlarımızın tarihi böyle değil. Biz, dünyaya yeniden kültürü, adaleti, huzur içinde yaşamayı, sporundan sanatına bütün alanlarda örnek olarak göstermek zorundayız. Etnospor Kültür Festivali, bir tanıtım etkinliği. Halkımızda bunun bir karşılık bulması için yapıyoruz. Hamd olsun, 7'den 70'e herkes güzel vakit geçiriyor ve kendinden bir şey buluyor. Bugün kıymetini anlamayan kardeşlerimiz olabilir ama 5-10 sene sonra meyvelerini göreceğimizi umut ediyoruz. Çok iddialı ama bunu son 10-15 yıla bakarak söyleyebiliyorum; 21. yüzyıl Anadolu Müslümanlarının asrı olacak. Önümüzdeki 4 gün boyunca İstanbulluları buraya davet ediyoruz. Burası, uluslararası alanda çok önemli bir cazibe merkezi haline gelme potansiyeline sahip. Buraya eşimizi dostumuzu davet edelim, ailece katılım sağlayalım. Burada ne yapmaya çalıştığımızı anladığımız zaman inşallah 21. yüzyıl, bizim yüzyılımız olacak."

Okçular Vakfı Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız da şunları kaydetti:

"Etnospor sayesinde nasıl büyük bir medeniyetin mensubu olduğumuzu, kendi kültürel kodlarımızda bizi biz yapan değerlerimizden hareket ettiğimiz sürece büyük bir güce sahip olduğumuzu ve Allah'ın izniyle bu medeniyet yürüyüşünün Hira'dan başlayarak hedefini arayan okun yolculuğu olduğunu ifade ediyoruz. Bir yandan dünyanın dört tarafında, Anadolu topraklarında bize ait medeniyet değerlerimizi yaşarken, sahiplenirken ve geleceğe aktarırken, okun yaydan çıktığına inanıyorum. Bu, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, büyük, güçlü ve yeni Türkiye ile medeniyetimizi yeniden idrak, inşa ve ihya sürecinde önemli bir adımdır."

Tören, kortej geçişi ve yapılan gösterilerin ardından sona erdi.