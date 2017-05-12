Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen Etnospor Kültür Festivali’nin ikincisi, “Ok Yaydan Çıkıyor” sloganıyla dün İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı’nda başladı. Pazar günü sona erecek festivalde; Türk dünyasına, Orta Asya ve Anadolu’ya özgü şenlikler hayat bulacak. Geleneksel Türk sporlarının yanı sıra geleneksel kıl çadırlarda oba hayatı, tarihî el sanatları atölyeleri, kılıç kalkan ve atlı gösteriler gibi pek çok aktivite yer alacak. Aba güreşinden atlı okçuluğa kökbörüden mangalaya kadar toplam 11 branşta 843 sporcu mücadele edecek. Festivalin açılışı, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilâl Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Törende konuşan Erdoğan “Çok iddialı belki fakat son 15 yılın verilerine bakarak söylüyorum 21. yüzyıl Anadolu Müslümanlarının olacak. Herkesi buraya davet ediyorum” dedi.