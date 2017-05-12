Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazzeli Raba Ebu Hattab, kendi ürettiği "el yapımı" oyuncaklarla hem yıllardır süren İsrail ablukasına meydan okuyor hem de ailesinin geçimine katkı sağlıyor.

AA muhabirine konuşan Gazze'deki Tarım Bakanlığında memur Ebu Hattab, aynı zamanda doktora tahsiline devam ettiğini boş vakitlerinde ise çocuklar için yünden örgü oyuncaklar ürettiğini belirtti.

Başlangıçta hobi olarak bu işi yaptığını söyleyen Filistinli Ebu Hattab, İsrail ablukası nedeniyle bölgeye sınırlı sayıda ürünler girdiğini, Gazze'deki oyuncak mağazalarında da kaliteli ürünlerin bulunmadığını belirterek, tüm bunlardan duyduğu rahatsızlık sonucu işini ilerletmeye karar verdiğini anlattı.

"Elektriğe ihtiyaç duymamam işimi kolaylaştırıyor"

Örgü yapacağı yünlerin renklerini çocukların yaş grubuna göre seçtiğini söyleyen Ebu Hattab, daha ziyade açık, canlı ve çekici renkleri tercih ettiğini dile getirdi.

Çocukların oyuncaklarına büyük ilgi duyduğundan bahseden Ebu Hattab, yapımı 3-4 günde biten oyuncakların fiyatının da gayet makul olduğunu aktardı.

İsrail'in yıllardır uyguladığı abluka ve bunun sonucu olarak bölgede yaşanan elektrik krizine vurgu yapan Ebu Hattab, "Makinaya dolayısıyla da elektriğe ihtiyaç duymuyorum. Bu da benim işimi kolaylaştırıyor." diye konuştu.