Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ilısu Baraj Gölü alanında bulunan 550 yıllık Zeynel Bey Türbesi, Türkiye'de ilk defa uygulanan proje ile 2 kilometre taşınarak, baraj göl alanından çıkarıldı. Türbe, yeni yeri Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na yerleştirildi.

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Taşıma işlemi için 8 adet "Kendinden Tahrikli Modüler Taşıyıcı" (SPMT) kullanıldı.

Meteorolojik şartların uygun olması nedeniyle bugün gerçekleştirilen taşıma işlemi, saat 08.00'de başladı. Yaklaşık 3,5 saat süren taşıma işlemi 11.35'te tamamlandı.

Ilısu Baraj Gölü alanından çıkarılan türbenin yerine oturtulmasının 3 gün sürmesi bekleniyor.