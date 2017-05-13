Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan asıllı İngiliz şarkıcı Sami Yusuf’un El Nahda Meydanı'nda verdiği konserle başlayan Mevazin Müzik Festivali, Arap, Afrika ve Ginave müzikleri başta olmak üzere birçok müzik tarzına ev sahipliği yapıyor.

Festivalin ilk gecesinde Fransız müzisyen Charles Aznavaur ve İngiliz şarkıcı Ellie Goulding'in yanı sıra birçok yerel sanatçı konser verdi.Başkentin farklı yerlerine kurulan sahnelerde verilen konserleri izleyen binlerce seyircinin katılımıyla başlayan festival, Afrika kıtasının en önemli müzik festivalleri arasında gösteriliyor. Bu yıl yaklaşık bin sanatçının yer aldığı etkinlik kapsamında 160 sahne performansı ve 4 sokak gösterisi planlandı.

Festival kapsamında konser verecek sanatçılar arasında dünyaca ünlü İngiliz sanatçı Rod Stewart'ın yanı sıra Gana'dan Pat Thomas, İspanya'dan Rafael Amargo, ABD'li Liz Khalifa, Lauryn Hill ve Demi Lovato, Senegal asıllı Fransız şarkıcı Booba, Lübnan'dan Fares Karam, Nawal el Zoghbi ve Najwa Karam, Suriye'den Georges Wassouf, Mısır'dan Tamer Hosny, Irak'tan Mohammed el-Salem, Tunus'tan Lutfi Boşnak, Hindistan'dan Anoushka Shankar, Yunanistan'dan Eleftheria Arvanitaki ve Peru'dan Susana Baca gibi Arap dünyasında ve uluslararası alanda başarılı olmuş birçok isim bulunuyor. Başkentte kurulan 6 farklı sahnede birçok Faslı yerel sanatçı da konser verecek.Fas Kültür Derneği tarafından organize edilen Uluslararası Mevazin Müzik Festivali, 20 Mayıs'ta sona erecek.