Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde, Viyana Sazendeleri Grubu tarafından düzenlenen "Türk Müziği akşamı" programına Macarlar büyük ilgi gösterdi.

Programda Türk müziği enstrümanlarından tambur tanıtıldı.

"Macarlar Türk kültürüne kendilerini daha yakın hissediyorlar"



Programda sahne alan sanatçılardan neyzen Halil İbrahim Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunus Emre Enstitüsünün dünya genelinde Türk dilini, kültürünü ve sanatını tanıtmak için faaliyetlerde bulunduğuna işaret ederek, ''Bu akşam Türk müziği enstrümanlarından tambur tanıtıldı. Grubumuzla Türk tasavvuf musikisi ve klasik Türk müziğinden örnekler sunmaya çalıştık. İcra ettiğimiz konsere Macarların gösterdiği ilgiden memnunuz.'' şeklinde konuştu.

Macarların genel olarak Türkiye'ye ve Türk sanatına büyük ilgi gösterdiğini de belirten Doğan, ''Macarlar, diğer Avrupa ülkeleri vatandaşlarına nispeten Türk kültürünü daha iyi tanıyorlar ve kendilerini daha yakın hissediyorlar.'' dedi.

Programda, neyzen Halil İbrahim Doğan, udi Yunus Yücel, tamburi Recep Belen, kanuni Abdurrahman Düzcan, bendirzen Soner Tezcan ve hanende Fatih Toygun sahne aldı. Program sonrası davetlilere Türk tatlıları ikram edildi.