Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'de düzenlenen Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu'na katılan Başbakan Viktor Orban'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme yaptığı belirtildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) da restorasyonuna destek verdiği Osmanlı dönemi eserlerinden Gül Baba türbesindeki çalışmaların yakın zamanda tamamlanacağının aktarıldığı açıklamada, türbenin açılış töreninin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Türk-Macar ilişkilerin görüşüldüğü ikili görüşmede Başbakan Orban'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara davetini kabul ettiği bilgisi paylaşıldı.