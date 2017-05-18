Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Mersin Arkeoloji Müzesi açılış törenine katıldı.

Avcı, 198 müze, 138 ören yeri ve 125 türbenin Bakanlıklarına bağlı 231 özel müze ve bin 583 koleksiyonerin de Bakanlıklarının denetiminde bulunduğunu bildirdi. Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz bugün itibarıyla modern müzecilik konusunda dünyaya örnek teşkil edecek müzelere ev sahipliği yapmakta ve her geçen gün bu müzelere işte böyle bir yenisi eklenmektedir. Son 15 yılda Türkiye'de müzecilik ve müze turizmi konusunda önemli gelişmeler yaşandı. Tüm dünyada müzeciliğin fonksiyonları, misyonu, vizyonu, yönetim sistemi, işleyişi, kullandığı teknolojiler, pazarlama ve tanıtım teknikleri değişti. Değişen ve gelişen bu müzecilik modelinde nesne odaklı müzecilik yaklaşımından ziyade, ziyaretçi yani tüketici, izleyici odaklı yaklaşıma geçildi. Biz de bu çerçevede gerek Milli Eğitim Bakanlığımızla gerek Gençlik ve Spor Bakanlığımızla imzaladığımız protokollerle müzelerimizi, ören yerlerimizi aynı zamanda birer eğitim ortamı olarak değerlendiriyoruz. Her müze aynı zamanda bir eğitim ortamıdır. Bunun için müzelerimizin en öncelikli hedef kitlelerini de öğrencilerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz ve öğretmenlerimizi teşkil ediyor."

Avcı, Mersin Müzesi'nin 1978'den beri hizmet verdiğini, ancak eski binanın depo ve sergileme alanlarının yetersiz olduğu belirterek, şöyle devam etti:

"Bölgenin geniş arkeolojik potansiyeli nedeniyle bakanlığımızca çağdaş müzecilik anlayışına uygun yeni bir müze binası yapılması 2013 yılında kararlaştırılmıştı. O tarihten bugüne kadar bu müzenin tamamlanması için inisiyatif belirleyen, siyasi irade koyan ve katkılarını esirgemeyenlere teşekkür ederim. Bu müze kapalı alanı 7 bin 500, sergileme alanları 2 bin 500, depo alanları bin 500 ve açık alanı da 3 bin 500 metrekare. Burada toplam 30 milyon liraya yakın bir harcama gerçekleştirildi."

"Çocuklarımızın tarihi sevecekleri bir atmosfer"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da müzenin tarih, arkeoloji ve sanat tarihi camiasına hayırlı olmasını diledi.

Adeta bir sanat eseri olan müzeyle önemli bir işin başarıldığını belirten Elvan, müzenin, sosyal donatılarıyla da bir bilim ve eğitim yuvası özelliği taşıdığını vurguladı.

Müzede, gençlere ve çocuklara tarihi sevdirecek bir atmosfer bulunduğunu belirten Elvan, "Tarih içerisinde yolculuk yaparken, o yolculuğu günümüze taşıyacak kodları çözebilecek her türlü donanım bu müzemizde sağlanmış durumda." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Avcı ve Elvan, protokol üyeleriyle bin 435 tarihi eseri barındıran müzeyi gezdi.