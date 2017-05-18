Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğubayazıt Belediyesi, yılda yaklaşık 100 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği ilçedeki tarihi İshak Paşa Sarayı çevresi ile saraya ulaşımı sağlayan yolun saraydan ilçe merkezine kadar olan 7 kilometrelik kısmında iyileştirme, çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmaları başlattı.

Ziyaretçilere en iyi hizmeti sunmak amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde yol tamamen ağaçlandırıldı. Saray çevresine yürüyüş yolu ile turistler ve doğa sporcularına dinlenme imkanı sunacak kameriyeler yapıldı. Ayrıca, yolun bazı noktalarına modern otobüs durakları yerleştirildi.

Doğubayazıt Belediyesi Ulaştırma Müdürü Mustafa Şahin, "Ramazan'da ve yaz sezonunda birçok turist kafilesinin ilçemize gelmesini bekliyoruz. Biz de ziyaretçilerimize ilçemizin yenilenen yüzünü modern otobüs duraklarıyla göstermek istiyoruz." dedi.