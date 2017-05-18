Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çorum İl Özel İdaresi ve Boğazkale Kaymakamlığı tarafından yürütülen, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) desteğiyle kurulacak Hitit köyünün yapımı için ihaleyi kazanan firma ile taraftar arasında sözleşme imzalanması amacıyla kaymakamlıkta tören düzenlendi.

Törende Kaymakam Turan Soğukoluk ve yüklenici firma yetkilisi, Hitit Köyü Projesi'ne ilişkin sözleşmeye imza attı.

Kaymakam Soğukoluk, "Tarihi milli park" ilan edilen Boğazkale ilçesindeki Hititlerin başkenti Hattuşa'nın, eantik şehri çevreleyen 6 kilometrelik surları, anıtsal kapıları, 71 metre uzunluğundaki yeraltı geçidi, Büyükkale'deki sarayı, bugüne kadar açığa çıkarılan 31 tapınağı, kentin kuzeydoğusundaki Büyükkaya sırtlarında bulunan çok büyük boyuttaki buğday siloları ve Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı ile görülmeye değer mekanlar arasında yer aldığını anlattı.

Hattuşa'nın tanıtılması ve gelen turist sayısının artırılması amacıyla ilçeye Hitit köyü inşa edileceğini belirten Soğukoluk, 7 dönüm arazide kurulacak köy projesinin OKA tarafından desteklendiğini dile getirdi.

Hitit Köyü Projesi ile Hititlerin 3 bin 500 yıl önceki günlük yaşantısının canlandırılacağını vurgulayan Soğukoluk, şunları kaydetti:

"Amacımız ziyaretçilere 3 bin 500 yıl önce Hititlerin nasıl yaşadığını göstermek. O günün şartlarını canlandırmak ve turistlerimizi burada bir gece misafir etmek için Hitit mimarisi ile büyük bir Hitit köyü tasarlandı. Aynı Hititler dönemindeki gibi tabanı taş, üzeri kerpiçten olan, Aslanlı Kapı'dan girilen, avlusu bulunan, içinde birçok dükkanı barındıran, o günkü kral ve taht odası, hapishanesi, ekmek fırını, demir atölyesi bulunan bir yapı inşa edilecek."