Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Topkapı Sarayı Müzesi Konferans Salonu'nda, "18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen panelin oturum başkanlığını İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz üstlendi.

Türkiye'de en çok ziyaretçiyi Ayasofya'nın ağırladığını aktaran Yılmaz, müzelerin ziyaretçi sayılarında geçen yıl bir düşüş yaşandığını, bu düşüşe ise dünya çapında yaşanan olayların neden olduğunu söyledi.

Yılmaz, müzecilik konusunda çok yol katedilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Katar’da İslam Eserleri Müzesini gezdim. Gerçekten çok yoğun ziyaretçi alan, mimarisi, planlaması, sergilemesi de muhteşem bir müze. Dün de Türk İslam Eserleri Müzemizi gezdim. Katarlıların emeği büyük ama bizim müzemizde sergilenen eserlerin yanında Katar'daki eserler oldukça az. Demek ki bizim Türkiye olarak çok ciddi adımlar atmamız gerekiyor. Müzelerimizin dünya planında daha etkileyici ve daha güçlü tanıtımını yapmalıyız. Tanıtım doğrultusunda da sergileme, teşhir, tanzim, karşılama ve uğurlama alanlarımızın geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Müzelerin dönüşümü stratejik planlara ihtiyaç duyuyor"

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Müze Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fethiye Erbay da "Postmodern Müzeler ve Değişim" başlıklı bir sunum yaptı.

Erbay, müzelerin geçmişle geleceği buluşturan gösterge bilimi alanları olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "Müzeler ister istemez toplumsal yapıdaki değişimle birlikte değişmekte. Bu değişimin de doğru planlanması ve kurgulanması gerekiyor. Müzelerin bu dönüşümü, iyi bir yönetim planlaması ve stratejik planlara ihtiyaç duyuyor. Çoğu müze, 2030’lara kadar stratejik planlarını yapmış durumdalar. Bu stratejik planlar, devamlılık gerektiren önemli bir süreç. Bu planlar müzelerin sürdürülebilirliği için gerekli." diye konuştu.

Müzelerin devam ettirilebilmesinde en çok tartışılan konunun finansman olduğuna işaret eden Erbay, şöyle devam etti:

"Finansal kaynaklar önemli ama devlet başta olmak üzere, müzelere farklı yerlerden destekler olmalı. Müzelerin sürekliliği sanki para olduğunda devam edecekmiş gibi düşünülüyor. Bazen para oluyor ama yine sürdürülemiyor. Bunun nedeni gelecekteki değişimin iyi kurgulanmaması ve planlanmaması. Gelecek 30 yıl içerisinde biz istesek de istemesek de bugünkü müzelerimiz hızlı bir şekilde değişecek. Geleceğin müzelerinde yöresel otorite kaynakları, iç ve dış paydaşlar dediğimiz, kurumlar arası iletişimler değişecek."